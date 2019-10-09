時力擬推人挑戰余天、何志偉　卓榮泰：遺憾但抱絕對希望





▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨與時代力量大小綠協調似乎卡關，傳出時力考慮在台北市第2選區（士林、大同）提名黨主席徐永明國會辦公室主任林鈺傑挑戰民進黨立委何志偉、新北市第3選區（三重）推出新北市黨部主委陳志明挑戰民進黨立委余天。對此，民進黨主席卓榮泰9日受訪時回應，當然有些失望，但抱著絕對的希望。

針對與民進黨的合作，時代力量黨主席徐永明9日表示，時代力量尚未決定在該區支持民進黨候選人，目前兩黨主席對談已無限期停擺，因此現階段沒有相挺民進黨人選的決議。

卓榮泰9日受訪時回應，有看到徐永明的談話，不知道是不是對方的原意跟真意，當然有些遺憾，但會抱著絕對的希望，尤其是針對時代力量的年輕議員，希望彼此在相同理念下互相拉抬，期盼能以像是松山區許淑華及陳雨凡的範例，在不設前提下討論，期待兩黨能有更好的合作。

如果整合失敗，是否會讓國民黨漁翁得利，卓榮泰說，如果整合失敗當然會讓藍營漁翁得利，所以要努力讓前提不存在。

卓榮泰強調，自己抱著任何可能，不設前提來談選區合作，藉此讓支持者士氣高昂，盡快朝著共同目標前進。

另外，對於近期民進黨打台北市長柯文哲的販賣機議題，卓榮泰說，綠營不是追打，是希望柯市長任何政策突然轉變，應該要說清楚，讓台北市民有所適從，原意是要探討公共政策。