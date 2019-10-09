解釋國慶日意義！傻爸掉入「女兒迴圈式話術」晚上買蛋糕：被陰了

▲國慶預演。（圖／記者林敬旻攝）

記者張嘉晏／綜合報導

國慶日將至，一名爸爸就在車上向小女兒解釋雙十的意義，不料他卻一步一步走進女兒設下的陷阱，答應晚上要買蛋糕慶祝國家生日，讓他直呼「被陰了」。貼文一出，網友們則是笑說「女兒完勝」、「小小年紀就會話術爸媽」。

一名老爸在臉書「爆怨公社」中分享和女兒的對話，他表示今早（9日）載女兒去上學的途中，女兒要他明天同一時間接送，他接著便解釋明天是國慶日不用上學，但女兒卻不懂放假和國慶之間的關聯。

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原PO耐心解釋，國慶日就是「國家的生日」，所以會放假。怎料女兒一聽到生日2字靈光乍現，開始把話題帶到蛋糕上，「生日為什麼沒吃蛋糕」、「我生日都有吃蛋糕」，兩人便開始爭論了起來：

爸：那不一樣啊，一個是國家生日，一個是妳生日，當然不一樣啊！

女：不是都生日嗎？哪裡不一樣？

爸：因為國家是所有人在過，妳生日是把拔跟馬麻幫妳過，所以不一樣！

女：可是我生日有吃蛋糕，國家生日也要吃蛋糕才對啊？為什麼不吃蛋糕？

爸：好啦好啦！晚上吃蛋糕！吃蛋糕！吃蛋糕...吃...蛋...糕...

女：YA，我要巧克力的喔！

▲女兒「幫國家」討了一個生日蛋糕。（圖／取自pixabay）

原PO眼見自己一步步走進女兒設下的陷阱，大喊「為什麼我感覺被陰了？頭好痛......。」接著還開玩笑問「蛋糕應該要插幾根蠟燭？」

網友們見狀後反而都笑說女兒邏輯很好，「用蛋糕解決這個無止盡的迴圈不錯」、「十萬個為什麼」、「女兒完勝」、「國家生日當然更要吃蛋糕啊」、「說這麼多就是要蛋糕」、「小小年紀就會話術爸媽，了不起」、「108根插好插滿囉」。

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