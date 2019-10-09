理財周刊／IPO急凍露警訊

文／洪寶山

經濟要好，資金活水最重要，但因為美中貿易戰讓經濟前景蒙上陰影，全球金融市場起起落落，導致IPO市場降溫，今年以來，全球首次公開發行股票(IPO)市場冷清，創上市公司家數與籌資金額三年來同期最低紀錄。

除了美中貿易戰緊張，英國脫歐、香港反送中條例抗爭，以及伊朗核協議問題等，都會衝擊經濟表現。

對經營企業來說，要面對的變數如此之多，IPO一事已非當務之急，首先要面對的是調整生產鏈以及基地轉移等重大問題，雖然台商回台設廠、投資家數有增加，但IPO力道卻為之減弱。從今年回台上市掛牌家數來看，截至九月底止，上市櫃公司合計掛牌僅二十九家(上市十二家、上櫃十七家)，相較去年掛牌六十二家，其中上市、上櫃各三十一家，差距頗大，今年目標六十家恐怕難以達成。

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金管會表示，掛牌數減少主要有三大因素，包括新台幣升值、全球股市震盪、美中貿易戰等，讓部分企業心存觀望，暫緩申設上市櫃動作。

股市是經濟的櫥窗，IPO市場也反映地區產業興衰，如上所述，去年掛牌數創五年來新高，可以說台灣IPO家數逐年成長。但值得注意的是，企業平均募資金額小得可憐，相較中國五九．九億元、香港五二．四億元台幣，台灣只有三．九億元台幣，台灣資本市場不夠國際化是最大主因。

有證券商主管就指出，資本市場應該要「質量並重」，不能只看家數多寡。的確也是如此，若有指標性的國際大企業來台掛牌，就會產生磁吸效應，帶動其他國際優質企業來台。只是這有待金管會與證交所、櫃買中心等主管機關，持續研修鬆綁上市櫃條件、制度與流程等，才有可能創造在台掛牌上市的優勢。

儘管經濟成長趨緩讓想要上市的企業暫停腳步，但因為資金需求，最終還是有必要到資本市場籌資，而且目前看來各國央行應該還是採取貨幣寬鬆政策，股市看起來比債市更有吸引力。只要主管機關可以發揮台灣資本市場的優勢，例如法規透明、審查時程明確、國際化程度高、資金匯出入限制少、再籌資普遍多元、現金股利殖利率高、中小企業在台掛牌較易受投資人關注、科技產業鏈完整等，台灣還是值得企業來掛牌上市的地方。

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