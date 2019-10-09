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東森購物1～9月業績猛　《聲林》金鐘氣勢加持全網歡慶

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▲▼第54屆電視金鐘獎,綜藝節目獎,聲林之王。（圖／攝影中心）

▲ETtoday《聲林之王》開播才1年，就以黑馬之姿奪下第54屆金鐘獎「綜藝節目獎」，東森集團總裁王令麟（中）表示製作節目的初衷，就是為了要給年輕人一個舞台、一個機會！（圖／攝影中心）

記者洪菱鞠／台北報導

東森（2614）旗下轉投資東森購物，今年1～9月合併草莓網營收年成長26%，達 147億元，其中以網路和電話行銷成長幅度最大，網路業績40億元、年增率69%，電話行銷業績29億元、年增率67%，兩大得力通路業績成長猛健，可以說是東森購物屢創佳績的生力軍。

今年也是東森購物20週年，再加上東森新聞雲的節目《聲林之王》初次入圍就奪下金鐘獎「最佳綜藝節目」，在這股氣勢下，東森購物將推出多重前所未有的歡慶優惠活動，催升買氣雙11催旺到年底。

東森購物表示，即日起至12月底，凡於全通路消費，最高送20%東森幣，天天、月月再加碼舉辦抽獎活動，獎品有KHS功學社折疊單車、王品牛排十人套餐券等之外，還有機會抽中「東京來回機票」暢玩東京，可一人獨得10張機票。

此外，東森購物網10/10～10/14全館下殺85折，活動期間天天中午再狂灑20萬元，20間銀行最高回饋可享10%，10/10以前消費滿2,020元，可抽200枚東森幣，限量200名；10/22以前消費累積滿萬元，有機會獲得1,000元折價券，限量300名，而各項優惠活動購物，換算下來，最高可省42%。

東森購物20週年慶（圖／東森購物提供）

▲（左起）吳宗憲、斯容、Sandy共同為東森購物帶來最新電視廣告。（圖／東森購物提供）

為慶祝東森購物20週年，此次特別力邀東森購物代言人吳宗憲與Sandy，聯手電視購物專家斯容，合體帶來超爆笑又吸睛的最新電視廣告《東遊記》，吳宗憲首度以搞笑孫悟空造型出現、Sandy扮演美豔動人的鐵扇公主，斯容則是扮演唐三藏，廣告在5日首播立刻吸引破數十萬觀看次數，證明綜藝天王、金鐘小天后以及東森購物一姊的人氣魅力爆棚。

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