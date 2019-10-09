凱擘跨區花蓮挑戰練台生25日聽證！NCC檢視蔡明忠是否逾紅線



▲凱擘旗下台中豐盟有線電視。（圖／翻攝GoogleMap）



記者陳世昌／台北報導



NCC開放有線電視申請跨區經營以來，首次辦聽證會敲定10月25日登場，這場由富邦集團凱擘MSO旗下豐盟有線電視申請擴區經營到花蓮縣，象徵直接跳戰年代集團董事長練台生在花蓮有線電視的獨家經營，外界解讀是練與蔡明忠的有線市場之戰，練台生這邊也已做好準備，如果蔡明忠進花蓮，練也會直搗凱擘獨家經營的新竹市申請經新系統。



根據聽證會公告內容，由富邦集團大董蔡明忠私人資金投資的凱擘、大富媒體，浩鳴都在NCC邀請出席之列，其中浩鳴是旗下的大新店民主有線電視、屏南有線電視台。NCC並不確定蔡明忠是否會以大富媒體最重要股東出席聽證。



富邦旗下的有線電視事業，不論是頻道代理，或是台北市有線電視系統經營，都與年代集團練台生形成競爭關係，練台生長年在花東地區是有線系統獨家經營局面，凱擘意欲進軍「本大利薄」的花蓮，被外界解讀是直接衝著練台生而去，搶地盤意味濃厚。



▲NCC豐盟有線聽證會25日登場（資料照片／記者李毓康攝）



練台生持股3成的北都有線電視也證實，正在協助練董做新竹市有線電視新設的籌備工作，如果豐盟獲許可擴區到花蓮，就會立即送出新竹的申請件。



除了蔡、練檯面化的市場競爭，富邦集團有線電視市場占有率及集中程度變化也是聽證會關注焦點。



業界以實質影響力估算，泛富邦有線電視訂戶數於108年Q2 ，合計19家系統共有169萬5257戶，市佔33.8%已超過有線廣播電視法法定1/3紅線，NCC最終會以實質影響力考量？或是僅就公司法對關係企業的形式定義+切結來認定，外界都睜大了眼在看。

請繼續往下閱讀...