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連假一起瘋「黑金町」 新竹市後站隱藏版景點

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▲新竹市長林智堅帶路，公開在地人才知的隱藏版散步路線。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅帶路，公開在地人才知的隱藏版散步路線。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

四天國慶連假，來竹市後站黑金町挖寶「黑白伴手禮」！新竹市舊城區多處古蹟美食名聲響亮，不過位於新竹火車站後站的黑金町，有許多鮮為人知的隱藏景點，新竹市政府今年規劃「小塹有約」小旅行活動，由新竹市長林智堅帶路，公開在地人才知的隱藏版散步路線「黑金町鐵道漫遊」，包括網美必訪的老屋再生「下竹樹屋」，傳統手藝豐谷油飯、竹蓮香餅舖，以及「黑白伴手禮」源珍醬油、丸竹化妝品，適逢連假前夕，市府推出「黑金町攻略」，推薦市民前往感受新竹後站的鐵道魅力。

新竹火車站後站一帶舊名「黑金町」，早年蒸汽火車飄落煤灰，覆蓋在居民衣服、樹木、屋頂上，在陽光中反光發亮閃爍，因此得名，過去該地是南來北往重要的商業地帶，擁有許多傳統產業文化，新竹市長林智堅上任後，針對新竹火車站一帶進行改造，前後站地下道美麗變身後，新竹轉運站也正式進駐火車站後站，串聯新竹公園與新竹市立動物園，成為新竹步行城市的新興散步路線。

下竹樹屋
走出火車站或轉運站後，馬上就可前往文青打卡景點「下竹樹屋」，該處過去原為警察局副局長的宿舍，市長林智堅上任後，透過下竹社區參與社區規劃師的改造計畫，保留屋頂上老榕樹與建物共生，將荒廢30多年的廢警舍轉型為「超好拍」樹屋咖啡廳，更有不少新人前往拍攝婚紗照。

竹蓮寺與竹蓮香餅舖
黑金町一帶有新竹市重要大廟－「竹蓮寺」，竹蓮寺內供奉觀音和七娘媽，七娘媽是玉皇大帝的第七個女兒，也就是織女，是民間信仰中的兒童保護神，因此當七娘媽誕辰時，家家戶戶都會準備油飯祭祀，祈求孩子平安健康，因而也衍生出黑金町一帶蓬勃的油飯產業。竹蓮寺旁還有一間開設許久的「竹蓮香餅舖」，製作糕餅、供品等烘培商品，是在地文史專家、民眾的心中最棒的老字號店家。

豐谷油飯
知名的豐谷油飯早期以販售白米、白米加工（白飯）及農產品為主，後來開始販售油飯聲名大噪，他們秉持古法純手工製造，長年來都是竹蓮寺祭拜之供品首選，更是多家竹科公司、竹科太太們愛用的彌月禮之一，走過興竹街馬上就可聞到陣陣油飯香，油飯上還會放大鮮蝦、紅蛋與招牌大雞腿，絕對是黑金町旅遊不可錯過的好味道。

黑白伴手禮－丸竹化妝品與源珍醬油
黑金町內還有一組厲害的「黑白」伴手禮組合，黑就是新竹在地好味道的發源地「源珍醬油」，過去該地有許多醬油工廠聚落，俗稱「豆油窟」，走過一甲子源珍醬油仍屹立不搖，是多間在地美食小吃的指定使用醬油。

白指的是丸竹出產的化妝品香粉，丸竹創立於日治時期，與貢丸、米粉同列為新竹三大名產，因特殊的新竹風能快速的讓香粉乾燥，也是七娘媽成年禮的必備供品，百年老店現仍販賣傳統的香粉及現代化妝品，是不少文青與水水來新竹市的必踩點之一。

新竹市政府城市行銷處表示，新竹市後站有豐富的文史，為希望大眾更加了解黑金町的故事，在市府連三年舉辦的散步微旅行中，今年第一次針對後站辦理專門的旅遊路線「黑金町鐵道漫遊」，得到不少參與民眾正面的回饋，希望民眾在國慶四天連假中可利用時間來一場新竹市後站深度旅遊，更多旅遊資訊歡迎上網搜尋「小塹有約」。

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