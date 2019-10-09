刺殺鐵路勇警李承翰！　鄭嫌今出庭辯：以為警察制服都很厚

▲鄭姓殺警嫌犯（中）出庭應訊表示以為李姓員警制服很厚，不曉得會造成這麼大傷害。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

今年7月3日涉嫌刺殺鐵路警察嘉義派出所員警李承翰致死的鄭姓兇嫌，9日上午被提押至法院進行勘驗車廂當時行兇畫面，對於法官詢問鄭嫌是否認罪，鄭姓兇嫌不僅說詞反覆，更以員警制服厚實為理由，試圖掩護自己犯案行兇所造成的過錯，法院隨侯裁示交由合議庭裁定其犯行。

▲勇警李承翰因公殉職。（圖／記者翁伊森攝）

鄭姓兇嫌9日上午由嘉義看守所被羈押前往嘉義法院進行開庭，李姓員警父親及委任律師也參與此次聆訊。雙方於法庭上勘驗事發當時錄影畫面，鄭姓兇嫌對於畫面內容一下承認、一下否認，或是表示畫面聲音內容不正確，由於過程中針對法官問題，鄭嫌供詞不斷反覆，現場只好不斷播放案發影帶，不過鄭嫌最後竟稱說「我以為員警制服都很厚，沒想到會造成這麼大傷害」，企圖逃避行兇行刺的荒誕行徑。

▲員警李承翰忍痛制伏嫌犯。（圖／記者張君豪翻攝、當事人臉書）

鄭嫌說詞持續反覆不定，法官詢問鄭嫌是否持續服用精神用藥，鄭嫌表示自己每天都有用藥，今天早上出庭前也有吃。然而鄭嫌主張換又思覺失調，但犯案過程中意識清楚，法官隨後裁示將鄭嫌10月25日轉往台中榮總做精神鑑定，並交由合議庭進行裁決。

檢方日前起訴書中指出，鄭嫌背負債務、加上自認遭受雇主及友人不公平對待，整天疑神疑鬼懷疑有人要謀害自己好取得保險金，基於防身需求，才在台南購買2把刀分別置於褲子口袋及腳踝防身，7/3當天原本搭乘自強號列車要北上找媒體投書，最後卻因驗票補票糾紛不慎在車廂上將李姓員警刺死。

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