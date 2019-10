同框「反同婚」小布希引戰　艾倫大器回應：立場不同也能是朋友

▲小布希和艾倫兩位立場南轅北轍的名人,竟然一起看球!(圖/翻攝自TheEllenShow推特,下同)



記者林懿捷/綜合報導



美國脫口秀天后艾倫(Ellen DeGeneres)上週與前總統小布希(George W. Bush)同框看球賽的畫面,引發網路熱戰,由於兩人政治立場大不同,引來許多爭論。艾倫在節目中親自回應, 「我不同意某些人對每件事的看法,但不表示我不能跟他們當朋友。」





▲小布希面對鏡頭露出驚訝神情。

艾倫在招牌節目「艾倫愛說笑」(The Ellen DeGeneres Show)中,她與另一半波蒂亞(Portia de Rossi)受到牛仔隊老闆傑瑞(Jerry Jones)的千金,夏綠蒂(Charlotte Jones)邀請觀賽,到德州AT&T球場欣賞達拉斯牛仔(Dallas Cowboys)在主場迎戰綠灣包裝人(Green Bay Packers)的比賽,小布希則與她並肩觀賞。



自由派的艾倫是著名出櫃好萊塢名人,勇於替同志爭取平權,與出身保守派的共和黨黨員、兩屆美國總統小布希,根本是兩種極端的立場,且讓自由派人士反彈的是,小布希總統在任內反對同性婚姻,並發動了伊拉克戰爭和阿富汗戰爭。有些網友在推上批評艾倫是「背叛者」,想巴結小布希總統。

▼同框爭議有人反對,也有人支持。







艾倫對此回應,「我和小布希是朋友,事實上,我和很多人是朋友,而這些人的想法未必跟我相同。」除了批評的言論,也有推文說,「看到艾倫跟喬治布希坐在一起,讓我再一次對美國拾起信心!」她的大器解釋,也讓許多人敬佩。



艾倫表示,每個人都有不同之處,我想大家都忘了,人與人是如此不同,其實是沒關係的,「我不同意某些人對某件事的觀點,這不表示我不能跟他們當朋友。」接著,更提出招牌口號「善待彼此」(Be kind to one another),「我說要對別人好,不只是對跟你想法相同的人好,而是要對每個人都好。」



最後艾倫也不改幽默本色,除了感謝朋友的邀請,和小布希夫妻共渡一個有趣的週日下午,還打趣說對小布希喊話「對了,你還欠我那份墨西哥玉米片的六塊錢!」

Yes, that was me at the Cowboys game with George W. Bush over the weekend. Here’s the whole story. pic.twitter.com/AYiwY5gTIS