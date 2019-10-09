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同框「反同婚」小布希引戰　艾倫大器回應：立場不同也能是朋友

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▲艾倫在節目上，針對民眾對於她與小布希同框引起的爭論回應。（圖／記者林懿捷攝）

▲小布希和艾倫兩位立場南轅北轍的名人，竟然一起看球！（圖／翻攝自TheEllenShow推特，下同）

記者林懿捷／綜合報導

美國脫口秀天后艾倫（Ellen DeGeneres）上週與前總統小布希（George W. Bush）同框看球賽的畫面，引發網路熱戰，由於兩人政治立場大不同，引來許多爭論。艾倫在節目中親自回應， 「我不同意某些人對每件事的看法，但不表示我不能跟他們當朋友。」

▲艾倫在節目上，針對民眾對於她與小布希同框引起的爭論回應。（圖／記者林懿捷攝）

▲小布希面對鏡頭露出驚訝神情。

艾倫在招牌節目「艾倫愛說笑」（The Ellen DeGeneres Show）中，她與另一半波蒂亞（Portia de Rossi）受到牛仔隊老闆傑瑞（Jerry Jones）的千金，夏綠蒂（Charlotte Jones）邀請觀賽，到德州AT&T球場欣賞達拉斯牛仔（Dallas Cowboys）在主場迎戰綠灣包裝人（Green Bay Packers）的比賽，小布希則與她並肩觀賞。

自由派的艾倫是著名出櫃好萊塢名人，勇於替同志爭取平權，與出身保守派的共和黨黨員、兩屆美國總統小布希，根本是兩種極端的立場，且讓自由派人士反彈的是，小布希總統在任內反對同性婚姻，並發動了伊拉克戰爭和阿富汗戰爭。有些網友在推上批評艾倫是「背叛者」，想巴結小布希總統。

▼同框爭議有人反對，也有人支持。

▲艾倫在節目上，針對民眾對於她與小布希同框引起的爭論回應。（圖／記者林懿捷攝）

艾倫對此回應，「我和小布希是朋友，事實上，我和很多人是朋友，而這些人的想法未必跟我相同。」除了批評的言論，也有推文說，「看到艾倫跟喬治布希坐在一起，讓我再一次對美國拾起信心！」她的大器解釋，也讓許多人敬佩。

艾倫表示，每個人都有不同之處，我想大家都忘了，人與人是如此不同，其實是沒關係的，「我不同意某些人對某件事的觀點，這不表示我不能跟他們當朋友。」接著，更提出招牌口號「善待彼此」（Be kind to one another），「我說要對別人好，不只是對跟你想法相同的人好，而是要對每個人都好。」

最後艾倫也不改幽默本色，除了感謝朋友的邀請，和小布希夫妻共渡一個有趣的週日下午，還打趣說對小布希喊話「對了，你還欠我那份墨西哥玉米片的六塊錢！」

▲艾倫在節目上，針對民眾對於她與小布希同框引起的爭論回應。（圖／記者林懿捷攝）

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