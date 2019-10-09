2019黑面琵鷺保育季20日登場　歡迎全國遊客來看黑琵

▲「2019黑面琵鷺保育季」系列活動即將登場，台南市長黃偉哲及農業局長李朝塘，歡迎全台親子民眾前來台南賞黑琵。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「2019黑面琵鷺保育季」系列活動行前記者會，10月9日在市府民治中心1樓大廳隆重登場，今年的活動主題【我愛黑琵、飛躍台南HAPPY】，台南市長黃偉哲及農業局長李朝塘，歡迎全台親子民眾前來台南賞黑琵，小白超跑車隊家族已經報名將來參加，大家一起來加強宣導黑面琵鷺的保育行動。

今年第1批2隻黑面琵鷺在9月間飛來後，隨著北風吹起，陸續有黑琵飛抵台南七股黑面琵鷺保護區，展開牠們為期半年的度冬之旅。

由行政院農委會林務局指導、台南市政府農業局主辦、台南市生態保育學會承辦的「2019黑面琵鷺保育季」系列活動也即將在10月20日正式登場，今年以【我愛黑琵、飛躍台南happy】為主題，系列活動包括：超跑家族領航happy行、黑面琵鷺數來寶活動、黑面琵鷺親子賞鳥行、黑面琵鷺環保創意展、黑琵happy剪影剪紙、黑面琵鷺模型展、2019黑琵親子輕旅行等，歡迎全國親子一起來參與。

黑面琵鷺保育季2013年恢復舉辦以來，規劃以黑面琵鷺主要棲息環境為活動主場地。6年來分別在七股黑面琵鷺保護區、四草野生動物保護區及學甲濕地生態園區、七股頂山賞鳥亭等處舉辦，2019年度再度選擇座落在黑面琵鷺保護區旁邊七股特生中心黑面琵鷺展示館前辦理。藉由活動舉辦讓民眾瞭解黑面琵鷺主要棲息環境所在位置，號召大家保護黑面琵鷺棲息地，以免棲息地遭受破壞。

今天在市府民治中心的行前記者會上，有市立學甲幼兒園「8隻小小黑琵」及七股樹林社區的「黑皮學園」表演黑琵也瘋狂等，台南市鳳之韻旗袍協會理事長韋三元等人手持【我愛黑琵、飛躍台南happy】主題看板，以及手指畫家匡乙【黑琵油畫】、王丁乙的黑琵剪紙秀、等，似乎告訴大家今年黑琵來了，黑琵保育季也陸續登場了！

包括農業局長李朝塘，七股區長徐屏屏，雲嘉南管理處技正王美欣、樹林里長黃寶田、學甲幼兒園園長沈麗英等與會來賓大家人手1隻栩栩如生、維妙維肖的模型黑面琵鷺宣導保育季活動，與會人員對於台南地區因為有規劃良好的黑面琵鷺保護區以及多處濕地，讓來台渡冬的國際級保育鳥類黑面鷺有良好的棲地渡冬，每年成長數量顯著成長，展現台南地區保育成果。