公路擂台龜山場！擦撞引2騎士拿安全帽互K　灰衣男倒地再起身奮戰

▲2名機車騎士8日下午在桃園市龜山區萬壽路段，疑因擦撞意外卻在大馬路上持安全帽互毆。（圖／翻攝自龜山生活通臉書粉絲團）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區8日下午發生機車騎士持安全帽互毆意外，2名男子騎車經過萬壽路時，疑因擦撞理論後居然持安全帽互毆，路過騎士持手機拍過程，警方據報趕抵現場，2騎士依然互不相讓，堅持互提傷害告訴；網友留言：「沒大太陽也會有火氣、結局到底怎樣了?」

▲2名機車騎士持安全帽互毆，路人拍下互毆過程。（圖／翻攝自龜山生活通臉書粉絲團）

這起意外事件發生在8日下午，2名年輕男子騎車經過龜山區萬壽路往新莊方向時，疑因車距未抓好發生擦撞，2人下車理論，結果一言不合當場互嗆，其中1人脫下安全帽就往另一位騎士身上砸去，另一人也不甘示弱出手反擊，2人就在大街上持安全帽互毆，其中1人重心不穩摔倒在地，但很快就爬起來繼續追打，2人互毆過程被路人拍下。

▲2名機車騎士8日下午在桃園市龜山區萬壽路段持安全帽互毆，其中1人摔倒後不甘示弱追打另一騎士。（翻攝自龜山生活通臉書粉絲團）

龜山分局大華派出所所長胡興隆指出，同方向2台機車發生擦撞引發衝突，警方獲報趕到處理，雙方堅持互提告訴，警方則依法函送地檢署偵辦，只是普通小事故，雙方若能心平氣和好好溝通就沒事，但2人口氣都很衝還相互攻擊，最後還得鬧上法院。

這段影片被上傳至龜山生活通後，短短幾小時湧入數十則網友留言，有網友質疑「沒大太陽，火氣也這麼大！脫下安全帽就輸了、牙齒打斷剛好旁邊做假牙」，警方則呼籲駕駛車輛應保持適當間距與注意行車狀況，若發生交通事故，應保持理性通知警方處理，避免發生不必要的衝突。

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