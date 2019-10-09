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影／香港學生巴士與解放軍車相撞　軍人淡定坐車尾戒備

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▲▼香港學生巴士與解放軍車相撞。（圖／翻攝自Andy Yu 余德寶臉書）

▲香港學生巴士與解放軍車相撞。（圖／翻攝自Andy Yu 余德寶臉書）

記者朱世凱／綜合報導

駐港解放軍車今（9）日在油麻地一帶發生交通意外，一輛學生巴士沿著海泓道左一線北行時，正好碰上一輛由麗翔道轉入海泓道的解放軍車，隨後兩車發生碰撞。員警接獲報案立刻趕到現場，所幸事故中無人受傷。影像顯示，車禍發生時，軍車後座仍有軍人坐著待命。

據《香港01》報導，油尖旺（富柏）區議員余德寶指出，當時學生巴士的左邊車門玻璃碎裂，車身更有一條相撞痕跡，慶幸巴士上沒有任何學童，司機也沒有在事故中受傷；解放軍車方面，前座坐著大約3人，車尾則是4至5名軍人，事發後軍人仍坐在車上，更有一名國語翻譯員和員警與司機協調，事件大致維持平靜。

▼軍人淡定坐在後座。（圖／翻攝自Andy Yu 余德寶臉書）

▲▼香港學生巴士與解放軍車相撞。（圖／翻攝自Andy Yu 余德寶臉書）

根據當地的駐軍法規定，軍車屬於國家特種車輛，如果執勤時遇到車禍或事故，可獲豁免配合執法，警察無權查處，要等軍隊督查員到場，因為軍車的任何行動都可能涉及軍事機密；而解放軍駐港部隊車輛的車牌大多是「ZG」字頭，「ZG」為普通話拼音ZhuGang（駐港）的簡稱。

報導也稱，今年4月6日，一輛載有解放軍的軍車和一輛沿著天水圍天影路行駛的貨車相撞，導致中型貨車車頭損毀，解放軍車車尾凹陷，事故造成貨車司機頭部流血，2名解放軍分別頭和腳部受傷；此外，今年4月24日，一輛解放軍駐港部隊車輛沿尖山隧道往沙田方向行駛，途中經過大圍附近時，因為前方汽車切線而放緩行駛，尾隨的貨車剎車不及便撞向軍車。

轉～解放軍車在油麻地撞倒校巴！ 甚麼導致交通大塞車？ 這可能是一個原因。解放軍發生意外後，未有落車，好乖地坐喺軍車裏內。 大概對話： 交通警問我：哥仔，你咩事？ 我答：我是區議員。 交通警問我：你咩事？ 我答：我收到居民反映，所以來跟進。 交通警：你咩事？ 我答：你又咩事？ 交通警：之後走了.....

Andy Yu 余德寶發佈於 2019年10月8日 星期二
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