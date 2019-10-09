　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2021台灣燈會走向世界　竹市考察團出發德國丹麥取經

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市長林智堅參訪2019屏東燈會為2021新竹燈會取經。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅參訪2019屏東燈會為2021新竹燈會取經。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為取經國外大型藝文活動經驗，新竹市長林智堅利用國慶連假率團出訪丹麥、德國，延續國外參訪的鐵人傳統，短短4天將馬不停蹄參訪超過13個行程，除參加「哥本哈根文化之夜」(Kulturnatten Culture Night)以及連續三晚參訪「德國柏林燈節」(Berlin Festival of Lights)，更拜會德國柏林燈節策展團隊，要為2021主辦台灣燈會做好最佳準備。

林智堅上任近五年，曾率市府團隊參訪日本、美國舊金山與荷蘭，分別為大車站計畫、新竹輕軌、兒童探索館及多項重大建設進行考察觀摩，此次二度出訪歐洲，且行程緊湊、僅有短短4天，就是為了準備籌辦2021台灣燈會。

林智堅表示，心情期待，卻更感到責任重大，他強調，此次出訪將吸收國外經驗，讓2021台灣燈會走向世界，成為台灣人的驕傲。林智堅也說，德國柏林是一座歷史悠久的城市，而柏林燈光節點亮許多歷史建築，新竹市也有深遠歷史，104平方公里就有63處古蹟與歷史建築，如何結合燈光與古蹟，再現城市光榮，也是此次參訪重點。

為深入了解籌辦過程，市府團隊將拜訪德國柏林燈節策展團隊，林智堅強調，已備好相關議題，如周邊交通措施、社會資源合作模式、國際宣傳、結合城市古蹟等，非常期待當面取經交流。

「德國柏林燈節」柏林燈節為歐洲最著名的燈節之一，今年正逢第15屆，每年10月份，整座城市化身巨大舞台，國際藝術家述說著結合歷史、文化、藝術、建築與光科技的故事，文化局也表示，柏林燈節今年開幕式採用音樂、光雕及視覺特效，為今年度燈節主題精神「自由之光」(Lights of Freedom)拉開序幕，歡慶柏林圍牆倒塌30周年。

除了參與10月12日勃蘭登堡開幕式，文化局長黃竫蕙強調，市府團隊將連續三晚參訪德國燈節，包含勃蘭登門、歐洲之家、柏林大教堂、電視塔等處，絕不放過一點細節，要讓國際經驗成為新竹養分。

新竹市文化局表示，「哥本哈根文化之夜」透過同一夜晚開放各個公私立文化機構，讓民眾享受一整晚不間斷的藝文盛宴，尤其，「哥本哈根文化之夜」自1993年由民間發起，參與機構多達250間，一個夜晚開放的館舍及活動總計超過九百多項，活力驚人，市府團隊將觀摩其公私部門的溝通合作，取經跨界合作的專業態度。

除夜晚燈節參訪外，白天林智堅亦將率團參訪柏林文化市政，包含猶太紀念碑、國會大廈、博物館島等，向有豐富歷史的柏林城市取經，此外，市府團隊也將參訪北歐五國最大圖書館「哥本哈根國家圖書館」，將參訪其美學建築，以及結合圖書館、音樂廳、書局、咖啡館和餐廳等多功能設施，做為未來新竹總圖參考。

ET快訊
抓包男友夜聊妹子！她曝「LINE通話記錄」查勤密技…刪對話也
人妻靠「抽獎」年賺288萬元　平均每天中1.5次…她曝關鍵秘
快訊／張鈞甯打槍邱澤「工作上的朋友」：對他造成困擾很抱歉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

維護室內空氣品質　台南市環保局輔導裝設室內空品監測設施

連假一起瘋「黑金町」 新竹市後站隱藏版景點

西港胡麻滋味首部曲將登場　黃偉哲代言讚天下第一香

90歲老翁分不清楚白天＆晚上　凌晨3時坐在超商前椅子上！警助返家

2021台灣燈會走向世界　竹市考察團出發德國丹麥取經

台中市議員賴佳微爆「被暗戀」　羅廷瑋怒回：不容人身攻擊

2019黑面琵鷺保育季20日登場　歡迎全國遊客來看黑琵

豬隊友「神助攻」　逃逸外勞遭「虎威」女所長識破逮捕

轄區立委選舉跨屏東1+2選區、原住民　內埔警連兩天任務講習

台南環團提歐欣案「新事證」　請地檢署重啟調查

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

兜圈挑戰！奴才開口只唱6字 憤怒喵爆衝狠巴頭：閉嘴啦

維護室內空氣品質　台南市環保局輔導裝設室內空品監測設施

連假一起瘋「黑金町」 新竹市後站隱藏版景點

西港胡麻滋味首部曲將登場　黃偉哲代言讚天下第一香

90歲老翁分不清楚白天＆晚上　凌晨3時坐在超商前椅子上！警助返家

2021台灣燈會走向世界　竹市考察團出發德國丹麥取經

台中市議員賴佳微爆「被暗戀」　羅廷瑋怒回：不容人身攻擊

2019黑面琵鷺保育季20日登場　歡迎全國遊客來看黑琵

豬隊友「神助攻」　逃逸外勞遭「虎威」女所長識破逮捕

轄區立委選舉跨屏東1+2選區、原住民　內埔警連兩天任務講習

台南環團提歐欣案「新事證」　請地檢署重啟調查

東森天美仕活動爆棚，健康新零售深得好評

影／投資達人：大陸去美化讓華為回不去了　台股受惠強強滾　　

聊天聽到嘩啦啦水聲！　驚見橘貓往鐵碗「注清澈黃液」上茶請客

僑胞返台慶雙十！81歲韓國華僑成「第5000位」報到幸運兒獲頒證書

Red Bull Dance巴黎賽　台灣代表MAYA首戰地主選手MEL'S

家有汪星人更長壽！　美心臟協會：養狗死亡率降低24%

分手交往6年正妹女友？　范少勳曝感情狀態：各自努力

蘇格蘭獨立遊行爆偷灌水　「數千人」參與變20萬人

直擊NBA上海賽／陸球迷聚飯店大門　狂搖「五星旗」喊：國家優先

買房百萬有找？！高雄5大低總價、高報酬社區揭密

【魔術Davio】小嗨滑滑步機 廢片企劃 ft.小嗨

地方熱門新聞

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

順澤宮剩1萬頂神帽　竟藏國慶彩蛋

都市女下嫁農村　23年甘之如飴

國慶晚會在桃園　青埔9日實施交管

花蓮「花生湯用罐裝」　老闆娘回應了

台東十大必吃出爐　東河包子網友最愛

台南雞肉料理席開百桌

地中海風便利店　嘉市打卡新熱點

男子不滿被強制執行砸壞玻璃窗被逮

南投2貨車離奇追撞　副駕彈出當場身亡

逃逸外勞遭「虎威」女所長識破逮捕

國慶煙火在屏東　先了解交管路段

更多熱門

相關新聞

台灣燈會僅補助5350萬　盧秀燕：各局處努力爭取經費

台中市政府2日召開臨時市政會議，通過中央2項墊付案共2千8百萬元，若加上之前所同意的補助經費，總金額僅有5350萬元，市長盧秀燕表示，台中市每年上繳的稅收1千4百億，但分配不到1千億元，因此各局處努力向中央爭取經費「理所當然」，她希望全力辦好這次台灣燈會，創造節慶經濟。

「台中國家歌劇院」登日本江之電

中市議會燈會案吵翻天　林筱淇道歉

2020台灣燈會識別Logo　台中陀螺燈籠串成驚喜

活動花5億太浪費　盧秀燕：明年燈會從聖誕節起跑

關鍵字：

台灣燈會 2021台灣燈會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

恐怖高材生化骨水殺人！太極阿伯慘死

合照比OK手勢　環球影城員工開除

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

王瞳「飆罵爸媽三字經LINE對話」起底！

金鐘視帝「廟裡109秒衝刺片」瘋傳！2年尬80女風流史曝光

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

王瞳硬搭已婚馬俊麟！被警告：絕對有報應

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

隔23年《灌籃高手》宣布好消息！活久見奇蹟網歪樓

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面