2021台灣燈會走向世界　竹市考察團出發德國丹麥取經

▲新竹市長林智堅參訪2019屏東燈會為2021新竹燈會取經。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為取經國外大型藝文活動經驗，新竹市長林智堅利用國慶連假率團出訪丹麥、德國，延續國外參訪的鐵人傳統，短短4天將馬不停蹄參訪超過13個行程，除參加「哥本哈根文化之夜」(Kulturnatten Culture Night)以及連續三晚參訪「德國柏林燈節」(Berlin Festival of Lights)，更拜會德國柏林燈節策展團隊，要為2021主辦台灣燈會做好最佳準備。

林智堅上任近五年，曾率市府團隊參訪日本、美國舊金山與荷蘭，分別為大車站計畫、新竹輕軌、兒童探索館及多項重大建設進行考察觀摩，此次二度出訪歐洲，且行程緊湊、僅有短短4天，就是為了準備籌辦2021台灣燈會。

林智堅表示，心情期待，卻更感到責任重大，他強調，此次出訪將吸收國外經驗，讓2021台灣燈會走向世界，成為台灣人的驕傲。林智堅也說，德國柏林是一座歷史悠久的城市，而柏林燈光節點亮許多歷史建築，新竹市也有深遠歷史，104平方公里就有63處古蹟與歷史建築，如何結合燈光與古蹟，再現城市光榮，也是此次參訪重點。

為深入了解籌辦過程，市府團隊將拜訪德國柏林燈節策展團隊，林智堅強調，已備好相關議題，如周邊交通措施、社會資源合作模式、國際宣傳、結合城市古蹟等，非常期待當面取經交流。

「德國柏林燈節」柏林燈節為歐洲最著名的燈節之一，今年正逢第15屆，每年10月份，整座城市化身巨大舞台，國際藝術家述說著結合歷史、文化、藝術、建築與光科技的故事，文化局也表示，柏林燈節今年開幕式採用音樂、光雕及視覺特效，為今年度燈節主題精神「自由之光」(Lights of Freedom)拉開序幕，歡慶柏林圍牆倒塌30周年。

除了參與10月12日勃蘭登堡開幕式，文化局長黃竫蕙強調，市府團隊將連續三晚參訪德國燈節，包含勃蘭登門、歐洲之家、柏林大教堂、電視塔等處，絕不放過一點細節，要讓國際經驗成為新竹養分。

新竹市文化局表示，「哥本哈根文化之夜」透過同一夜晚開放各個公私立文化機構，讓民眾享受一整晚不間斷的藝文盛宴，尤其，「哥本哈根文化之夜」自1993年由民間發起，參與機構多達250間，一個夜晚開放的館舍及活動總計超過九百多項，活力驚人，市府團隊將觀摩其公私部門的溝通合作，取經跨界合作的專業態度。

除夜晚燈節參訪外，白天林智堅亦將率團參訪柏林文化市政，包含猶太紀念碑、國會大廈、博物館島等，向有豐富歷史的柏林城市取經，此外，市府團隊也將參訪北歐五國最大圖書館「哥本哈根國家圖書館」，將參訪其美學建築，以及結合圖書館、音樂廳、書局、咖啡館和餐廳等多功能設施，做為未來新竹總圖參考。