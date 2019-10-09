54年前逃難被拋下…非洲女孩被葡萄牙大兵收養　搖身成為餐廳主廚

▲傑琪托熱愛下廚。（圖／翻攝自Facebook／Batata Doce）



記者張方瑀／綜合報導

葡萄牙里斯本「Batata Doce」餐廳，看似與一般的餐酒館大同小異，每晚卻都高朋滿座，這間融合葡萄牙與非洲風味的餐廳，主廚就是來自安哥拉的傑琪托（Isabel Jacinto），會在葡萄牙開擁有非洲特色的餐廳，源自於傑琪托獨特的成長背景，原來她的母親在葡萄牙殖民地戰爭時期逃亡時，不小心將她「掉在路邊」，最後傑琪托由葡萄牙士兵帶回家扶養長大，這間餐廳就是用她的小名「Batata Doce」（番薯）為名。

▲「Batata Doce」餐廳菜餚融合安哥拉與葡萄牙風味。（圖／翻攝自Facebook／Batata Doce）



54年前，葡萄牙殖民地戰爭時期，傑琪托的母親帶著她和姊姊逃亡，傑琪托卻在半路不慎從背巾中滑落，她的母親因太過害怕，所以沒有回頭抱起她，而是繼續帶著姊姊逃跑。傑琪托說，當時掉在草叢的她，被葡萄牙士兵發現，起初還以為她是一頭野豬，最後這些士兵也把她帶回軍營，並將她取名為「Batata Doce」（番薯）。8個月後，其中一名指揮官把她帶回家扶養。

▲傑斯托2017年返回安哥拉與親人相認。（圖／翻攝自Facebook／Batata Doce）



回想起當時的情況，傑琪托表示她非常感謝領養她的家庭，「我免於戰爭的紛擾，也受了很好的教育。」就算在校內遇到其他來自安哥拉的同學，她也未曾想過要尋根，「我把葡萄牙當作我的家。」高中畢業後，她就立刻投入職場工作，後來決定和老公一起創業開餐廳。

直到2017年，隨著在工作環境中認識越來越多，來自世界各國的客人後，她決定回到故鄉安哥拉尋親。傑琪托見到了她的姑姑、姊姊，「相認的那一刻，我會一輩子記得。」傑琪托說，這是第一次感受到她確實屬於非洲這塊土地，儘管她的生命故事非常崎嶇，但一路上從不缺愛著她的人，「我只能說我的故事太美了！」