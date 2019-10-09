前男友破門闖入！女子臉被狂毆多處骨折　全被報案電話錄下來…

▲雷切爾被打到鼻青臉腫。（圖／翻攝自Facebook／Zahra Rechelle）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名女子日前打電話報警，並向接線員表示，他的前男友正一邊怒吼，一邊用力地踹著他家大門，隨時都有可能破門而入。就在接線員告知他警察正在趕去現場時，突然傳來女子的尖叫聲，大喊著「請不要傷害我」，還清楚聽到男生大吼著，「我要在電話掛掉前把你殺了！」最後嫌犯與警察對峙長達3小時後被逮。

現年31歲的雷切爾（Zahra Rechelle）今年2月打電話報警，向接線員說他27歲的前男友布斯（Aaron Marsden Booth），正持刀用力踹著他家大門。雷切爾哭著要警察快點趕來，正當接線員試圖安撫他時，就聽到電話另一頭傳來尖叫聲，用顫抖的聲音說著「請不要傷害我」，接著聽到布斯對雷切爾說，「我要在電話掛掉前殺了妳！」

▲兩人交往初期相當恩愛。（圖／翻攝自Facebook／Zahra Rechelle）



根據《每日郵報》報導，當時雷切爾被打到鼻青臉腫，在半昏迷的狀態趁亂逃出家門，豈料布斯隨手拿了廚房的刀子追去，朝他的腿刺了一刀，這時警方也趕到現場，布斯就把刀子架在雷切爾脖子上，要求警察不准靠近。這時只帶了棍子的警察只能不斷勸說，最後在對峙3小時候，才將布斯制伏。

法官曼賽爾（Richard Mansell QC）在法庭上指出，雷切爾的臉被打到多處骨折，腿也被刺了好幾刀。法官也在法庭上稱讚了雷切爾在第一時間報警的行為，「許多人在面對伴侶的暴力行為時，都不會選擇報警，非常感謝她的機警，讓自己免於受到更大的傷害，也讓其他人不會再遭受布斯的攻擊。」

調查發現，雷切爾早在去年開始，就多次遭受布斯的暴力對待，就算分手後仍時常跑來騷擾，甚至在去年9月差點被布斯勒死。目前布斯被依謀殺未遂、蓄意傷人罪起訴，最高刑期為14年，且必須至少服刑9年後才能假釋。

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