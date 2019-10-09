韓國瑜15日中午開始請假專心選總統　綠議員批：將創下4項紀錄

▲韓國瑜市政國政兩頭燒，現在確定從15日中午後開始請假。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜何時開始請假專心選總統，引起各界關切，請假時間會訂在哪天，韓國瑜本人始終不肯透露，韓競辦更是打模糊戰，但根據查證後，韓國瑜確定在10月15日市政會議後開始請假，展開全台22縣市「平民土地之旅」。

韓國瑜將展開「平民土地之旅」，根據查證後，韓國瑜確定在15日市政會議後開始請假，投入競選活動，首站從屏東出發，但高雄市人事處表示，目前尚未接到韓國瑜的請假訊息。而韓國瑜9日面對大批媒體詢問是否確定會在15日市政會議後開始請假，則未做任何回應。

▲高雄市議員邱俊憲 。（圖／記者賴君欣攝）

民進黨高雄市議員邱俊憲則酸，如果韓國瑜從10月16日開始請假，將創4項紀錄「就職295天韓市長就請長假帶職參選總統」、「請假參選總統時市府團隊仍未到位」、「市政府仍有觀光局長環保局長副秘書長三位首長出缺」、「在預算會期不到議會備詢不對市府預算負責」。

陳致中則批「韓國瑜身為民選市長，上任僅9個多月，這張假單應向279萬高雄市民提出，我也相信，『高雄市民不會准假』，倘若韓市長執意拋棄高雄、辜負人民，279萬市民一定會透過明年111的選票，給他當頭棒喝，狠狠地教訓這個政治渣男！」，韓國瑜假都還沒請好，就已經引發綠營議員輪番猛攻。

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