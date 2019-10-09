亮國慶邀請函「勾參加」 陳水扁嗆慶籌會：遺憾！收到回函未進一步動作

▲陳水扁在國慶邀請函上勾選參加。（圖／一邊一國行動黨提供，下同）

記者蔣婕妤／台北報導

2019國慶大會10日登場，人在保外就醫中的前總統陳水扁是否出席，備受外界關注。陳水扁稍早透過媒體群組亮出國慶邀請函「勾參加」的照片，質疑自己已經寄了回函，但卻沒有收到慶籌會進一步回應。高雄市議員陳致中則表示，爸爸陳水扁目前沒有規劃出席國慶典禮。

陳水扁是卸任元首，依照慣例皆會收到國慶大會邀請。對於是否出席國慶，陳水扁透過一邊一國媒體群組亮出自己在邀請函上「勾參加」的照片，他批，出席國慶是由慶籌會發邀請，並不需要特別向中監提出申請。相關作業程序應由是國慶大會籌委會主委蘇嘉全院長統籌辦理，「但慶籌會迄今收到回函都未有近一步動作，令人遺憾」。

針對是否有向中監提出申請，陳水扁強調，「已向中監報告比照參加黨慶告知！」陳致中則表示，陳水扁目前沒有規劃出席國慶大會。

陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿指出，陳水扁接受雙十慶典邀請，願意出席，因為貴賓當天報到時間很早，住在高雄的陳水扁有必要在前一晚先到北部，因此主辦單位對於陳水扁提出的協助需求，應該更要提早回覆。

陳昭姿說，2016雙十慶典，陳水扁也收到邀請函，但籌辦邀請單位一直到前一天傍晚才回覆，且竟然以醫療安全顧慮為理由，不建議出席。然而，擬同行醫師已提出書面說明，醫療由民間醫療小組負責照顧，且備有基本照顧儀器設備，倘若遇重大事件，台大醫院也在鄰近之處。

陳昭姿批評，「我代表陳總統民間醫療小組再度提出抗議，這種反覆折騰保外就醫病人的情事，根本是與醫療照顧逆向而行，對各種原因導致大腦退化性疾病的病人，足以讓先前的治療照顧成果功虧一簣。」