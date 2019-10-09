　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

校園設「智慧販賣機」惹議　北市教育局：金華國中等9校試辦、不強制放置

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北市校園智慧販賣機。（圖／台北市教育局提供）

▲台北市校園推設置智慧販賣機。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市教育局在國中小、高中建置智慧販賣機，強調是推動智慧支付，卻掀起各界議論。北市教育局今（9日）召開校園設置智慧支付商店記者會指出，校園自動販賣機是透過科技與e化技術將無紙化無現金交易模式導入校園生活，藉由教育途徑提升對金錢的使用與生活消費、需求的觀念與態度建構，希望該政策的推動，輔以融入生活教育課程，教導學生正確之交易與理財觀念。

對於校園智慧販賣機的設置，外界認為是否每校強制要設置，北市教育局長曾燦金指出，絕不會冒然或強制全面推動，尊重學校透過專業對話討論決定。同時，對於外界質疑圖利廠商之虞，曾燦金也澄清，廠商將由教育局公開招標及評選，並依「台北市市有公用房地提供使用辦法」收取使用費，絕無圖利廠商情事。

請繼續往下閱讀...

▲▼智慧販賣機。（圖／許淑華提供）

▲智慧販賣機。（圖／許淑華提供）

至於設置智慧販賣機的可行性。曾燦金說明，該政策推動透過9所學校試辦，包括大理高中、大安高中、內湖高中、大安國中、金華國中、石牌國中、石牌國小、敦化國小、幸安國小等，同時規劃在9日、18日及21日辦理家長說明會，竭誠歡迎家長參與，教育局將持續傾聽各方意見及建議，經政策評估及學校專業對話後，再推動第2階段設置作業。

曾燦金強調，學校及廠商進行場域評估，經雙方合意後設置，以不影響學校教學活動為原則進行，廠商也依「台北市市有公用房地提供使用辦法」收費基準繳納，通案規定（0.5至2m2）每台設備每月1,000元，另外廠商亦須繳納設備使用電費，依各校使用電力情形與廠商討論合意後，納入經營管理協議書約定，絕無圖利廠商之虞。

▲▼台北市校園智慧販賣機。（圖／台北市教育局提供）

▲教育局指出，機台系統只能讀取卡號，廠商無法存取個資，無個資外洩疑慮。（圖／台北市教育局提供）

同時教育局也指出，為維護學生飲食安全部分，智慧販賣機所販售的商品，將由董氏基金會及學校（家長會及教師會）依照北市合格校園食品（273項）進行雙層把關，經學校邀集家長、教師召開相關會議討論同意廠商上架販售；目前已在國中、高中職的部分穩健推動，國小的部分考量家長對於販售品項有疑慮，例如100%純果汁、優酪乳等，初期將請學校調整販售品項，飲品以鮮（牛）奶為原則，不得販售瓶裝水並應遵守「台北市政府禁用一次性及美耐皿餐具執行要點」規範。

另外，有關學生於校園智慧販賣機進行消費之資訊安全疑慮，教育局說，因機台系統只能讀取卡號，廠商無法存取個資，無個資外洩疑慮；學生消費數據運用，除學校向廠商索取之外，廠商不得私自運用。另家長如欲瞭解學生消費行為資料，將俟家長向學校提出申請後提供。
 

ET快訊
抓包男友夜聊妹子！她曝「LINE通話記錄」查勤密技…刪對話也
人妻靠「抽獎」年賺288萬元　平均每天中1.5次…她曝關鍵秘
快訊／張鈞甯打槍邱澤「工作上的朋友」：對他造成困擾很抱歉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

衝北美仙境趁現在！加航線上旅展開搶　最便宜「洛杉磯來回9999元起」

不用手機的人　李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥：我是榨取你們大家

校園設「智慧販賣機」惹議　北市教育局：金華國中等9校試辦、不強制放置

南方澳6死究責！黃國昌點名「郭添貴、吳宏謀」通通別想跑

自備食材要老闆幫炸！白目客狂盧「拉肚子不怪你」　網狠打臉：你賠不起

快訊／交部全面清查「全台危橋」！　126座盤點名單出爐

沖繩買超夯名產神奇消失！老爸突問「這茶葉484過期了」...女兒一看秒暈

2020大選前非洲豬瘟戰役緊繃　應變中心11月底展開入侵演習

救援視角！無國界醫生照片展11/8誠品信義店開跑

無意抓包「男友夜聊妹子」！她曝查勤密技：LINE通話紀錄…刪對話也沒用

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

兜圈挑戰！奴才開口只唱6字 憤怒喵爆衝狠巴頭：閉嘴啦

衝北美仙境趁現在！加航線上旅展開搶　最便宜「洛杉磯來回9999元起」

不用手機的人　李幼鸚鵡鵪鶉小白文鳥：我是榨取你們大家

校園設「智慧販賣機」惹議　北市教育局：金華國中等9校試辦、不強制放置

南方澳6死究責！黃國昌點名「郭添貴、吳宏謀」通通別想跑

自備食材要老闆幫炸！白目客狂盧「拉肚子不怪你」　網狠打臉：你賠不起

快訊／交部全面清查「全台危橋」！　126座盤點名單出爐

沖繩買超夯名產神奇消失！老爸突問「這茶葉484過期了」...女兒一看秒暈

2020大選前非洲豬瘟戰役緊繃　應變中心11月底展開入侵演習

救援視角！無國界醫生照片展11/8誠品信義店開跑

無意抓包「男友夜聊妹子」！她曝查勤密技：LINE通話紀錄…刪對話也沒用

為從政鋪路？莫雷被爆曾想靠姚明名氣拉票選休士頓市長

華聞快遞／陸「個人房貸利率」新規實施　專家：未來有下降可能

美中談判明登場「香港、關稅議題籠罩」　港媒踢爆：中方代表團將提前閃人

東森天美仕活動爆棚，健康新零售深得好評

影／投資達人：大陸去美化讓華為回不去了　台股受惠強強滾　　

聊天聽到嘩啦啦水聲！　驚見橘貓往鐵碗「注清澈黃液」上茶請客

僑胞返台慶雙十！81歲韓國華僑成「第5000位」報到幸運兒獲頒證書

Red Bull Dance巴黎賽　台灣代表MAYA首戰地主選手MEL'S

家有汪星人更長壽！　美心臟協會：養狗死亡率降低24%

分手交往6年正妹女友？　范少勳曝感情狀態：各自努力

吃火鍋撈出「女性護墊」...客人氣炸 怒求償3千萬！結局「免賠」網戰翻了

生活熱門新聞

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

快訊／觀光局組長搭高鐵途中離世　享年53歲

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

哈吉貝「爆速粗壯」衝強颱！路徑曝：可能直撲

哈吉貝罕見暴壯　日專家：威力不減直撲

翻LINE通話紀錄　她抓包「男友夜聊妹子」

10日才發薪…跟媽撒嬌「要吃土了」！母神回讓他哭死

中山大「連儂隧道」8天就拆　因為市府要開罰

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

咖啡機會比長期外買便宜？網友揭真相

妻想喝珍奶　夫買30元隱藏版！網暴動

大雨特報！哈吉貝成「今年最強颱」首波冷空氣下周影響

電話偷訂飯店！Google前一天竟跳通知

更多熱門

相關新聞

國防部：國軍智能販賣機沒有個資竊取問題

台北市長柯文哲推行校園設置智慧販賣機引發爭議，國軍引進的無人智能販賣機也受到網有討論個資恐被中資竊取。對此，國防部駁斥「國軍mini智能福利站」機台無法使用行動支付功能，不會有官兵個資被竊取的問題。

媽聊天放任兒子往外跑遭撞

17歲兒策畫屠殺　媽讀完日記報警

徧鄉教育注入活水　廣原國小獲認證雙特優

智慧販賣機進校園　羅文嘉批：賺錢卻說成教育

關鍵字：

教育局智慧販賣機智慧支付校園教育理財

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

恐怖高材生化骨水殺人！太極阿伯慘死

合照比OK手勢　環球影城員工開除

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

王瞳「飆罵爸媽三字經LINE對話」起底！

金鐘視帝「廟裡109秒衝刺片」瘋傳！2年尬80女風流史曝光

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

王瞳硬搭已婚馬俊麟！被警告：絕對有報應

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

隔23年《灌籃高手》宣布好消息！活久見奇蹟網歪樓

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面