校園設「智慧販賣機」惹議　北市教育局：金華國中等9校試辦、不強制放置





▲台北市校園推設置智慧販賣機。（圖／台北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

台北市教育局在國中小、高中建置智慧販賣機，強調是推動智慧支付，卻掀起各界議論。北市教育局今（9日）召開校園設置智慧支付商店記者會指出，校園自動販賣機是透過科技與e化技術將無紙化無現金交易模式導入校園生活，藉由教育途徑提升對金錢的使用與生活消費、需求的觀念與態度建構，希望該政策的推動，輔以融入生活教育課程，教導學生正確之交易與理財觀念。

對於校園智慧販賣機的設置，外界認為是否每校強制要設置，北市教育局長曾燦金指出，絕不會冒然或強制全面推動，尊重學校透過專業對話討論決定。同時，對於外界質疑圖利廠商之虞，曾燦金也澄清，廠商將由教育局公開招標及評選，並依「台北市市有公用房地提供使用辦法」收取使用費，絕無圖利廠商情事。

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▲智慧販賣機。（圖／許淑華提供）

至於設置智慧販賣機的可行性。曾燦金說明，該政策推動透過9所學校試辦，包括大理高中、大安高中、內湖高中、大安國中、金華國中、石牌國中、石牌國小、敦化國小、幸安國小等，同時規劃在9日、18日及21日辦理家長說明會，竭誠歡迎家長參與，教育局將持續傾聽各方意見及建議，經政策評估及學校專業對話後，再推動第2階段設置作業。

曾燦金強調，學校及廠商進行場域評估，經雙方合意後設置，以不影響學校教學活動為原則進行，廠商也依「台北市市有公用房地提供使用辦法」收費基準繳納，通案規定（0.5至2m2）每台設備每月1,000元，另外廠商亦須繳納設備使用電費，依各校使用電力情形與廠商討論合意後，納入經營管理協議書約定，絕無圖利廠商之虞。

▲教育局指出，機台系統只能讀取卡號，廠商無法存取個資，無個資外洩疑慮。（圖／台北市教育局提供）

同時教育局也指出，為維護學生飲食安全部分，智慧販賣機所販售的商品，將由董氏基金會及學校（家長會及教師會）依照北市合格校園食品（273項）進行雙層把關，經學校邀集家長、教師召開相關會議討論同意廠商上架販售；目前已在國中、高中職的部分穩健推動，國小的部分考量家長對於販售品項有疑慮，例如100%純果汁、優酪乳等，初期將請學校調整販售品項，飲品以鮮（牛）奶為原則，不得販售瓶裝水並應遵守「台北市政府禁用一次性及美耐皿餐具執行要點」規範。

另外，有關學生於校園智慧販賣機進行消費之資訊安全疑慮，教育局說，因機台系統只能讀取卡號，廠商無法存取個資，無個資外洩疑慮；學生消費數據運用，除學校向廠商索取之外，廠商不得私自運用。另家長如欲瞭解學生消費行為資料，將俟家長向學校提出申請後提供。

