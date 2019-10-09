90歲老翁分不清楚白天＆晚上　凌晨3時坐在超商前椅子上！警助返家

▲屏東市90歲施姓老翁，凌晨坐在超商店前的椅子上 ，幸有戴愛心手鍊，讓警方很快連絡上其家人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市90歲施姓老翁，分不清楚白天、晚上，凌晨3時坐在超商店前的椅子上，店員發覺有異，剛好員警到店前簽巡邏簿，機警求助。警方根據老翁手上的愛心手鍊，立即連絡他的兒子，趕緊將他帶回家，讓家屬很感激。

屏東警分局民和派出所警員曹賢民、梁冠伶日前凌晨3點執行巡簽超商時，店員指出有位老翁，疑似失智，坐在騎樓椅子上，請警方幫忙處理。

兩位警員發現他戴有愛心手鍊，立刻撥打專線尋找老翁親屬，果然成功找到其兒子；施姓老翁兒子接到員警電話時，心情激動的大聲感謝，並趕至現場，將老翁帶回家。

施男表示，其父患有失智症，已無法分辨白天、晚上甚至凌晨時刻，半夜趁家人熟睡時，從家中獨自外出，所幸有「愛心手鍊」，加上熱心員警幫忙，才能在最短時間尋獲十分感激。

屏東警分局呼籲，家人若有失智現象，應避免讓其單獨外出，平常應多注意、關心其動向，也可在隨身之衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配戴足資辨識之項鍊、手鍊，提供警方或相關單位的辨識，像警方在最短時間內連絡上施姓老翁的家人，就是最好的例子。

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