北一女、中山女中裝針孔　偷拍700人「搜IG依顏值分類」！噁男出庭：想和解

記者羅志華／台北報導

張姓男子被控在北一女、中山女中等學校及捷運站女廁內，裝針孔偷拍，4年多拍下來受害者恐達700人，且張男還依拍到的外貌、衣著，肉搜受害女子IG、臉書，再依身分、顏值分類，讓承辦員警驚呼，「真的很變態！」未免受害人與張男見面受2度傷害，北院9月26日先傳多名受害女子到庭，有當事人看到自己被偷拍的畫面，受訪時淚訴「像被強暴」。張男9日出庭表達和解意願，法官則以電話詢問受害人意見。

▲張男（中）9日在律師、家人陪同下出庭，表示想與偷拍受害女子和解，但受害人數眾多，未來恐難以達成共識。（圖／記者羅志華攝）

張男今日由律師及家人陪同下出庭，3人在法庭外頻頻討論案情，律師也勸張男要為自己行為負責，不公開審理結束後，張男面對記者提問有些錯愕，短暫停留後不發一語朝大門前進，律師則在後面緩頰，「不好意思，張先生不方便受訪」、「他還是要面對自己的行為」。由於本件受害人數眾多，且各案內容不盡相同，調解形式、賠償金額、給付時限等仍有待討論。

北院9月26日傳喚多名受害女子到庭，有當事人淚訴，「看到被偷拍時，張男還遙控鏡頭游移，彷彿自己被強暴」，甚至有人對公廁產生陰影，不敢在外上廁所，因長期憋尿導致膀胱反覆發炎、感染發燒，更有人直言，「寧願不要知道自己被拍」，並希望法官能重判張男。如今張男提出和解換撤告，但受害人數眾多，預期調解過程不但得花上一段時間，金額部分恐難達成共識。

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