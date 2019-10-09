被柯文哲遶境圈粉！台南柯粉凌晨5點排隊卡位搶嗡嗡包

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲上任後，每年都在國慶日時在市府廣場發送「嗡嗡包」，至今已邁入第5代，年年都吸引民眾瘋搶。9日中午，已有超過30位民眾頂著大太陽，搶先於台北市政府前排隊卡位。柯文哲9日赴議會時碰到粉絲，也應粉絲要求合影。

▲柯文哲與民眾合影。（圖／記者陳家祥攝）

搶到頭香的杜小姐表示，她來自台南歸仁，深夜趕車上台北，9日凌晨3點抵達台北，5點前往市府排隊，因為今年4月在媽祖遶境時遇到柯文哲，「到哪裡都看到他，很厲害」，「他很有毅力，想要做什麼都一定完成，會堅持到底，不管是騎腳踏車或是走路，走到哪都看到他」。

▲民眾在台北市政府前卡位。（圖／記者楊亞璇攝）

她說，因為她住台南，原本對柯文哲沒什麼印象，媽祖遶境時對柯文哲留下印象深刻，於是成為柯粉，決定今年一定要領嗡嗡包，不過自己沒有預料到到她是頭香。

▲民眾在台北市政府前卡位。（圖／記者楊亞璇攝）

第5代嗡嗡包設計更進化，今年更進一步加大包體容量、手提把，還兼具防潑水，增加使用上的機能性，採用米白色、深藍撞色設計，造型簡約時尚。

民政局補充，10月10日國慶日當天將於市民廣場推出3000個限量第5代嗡嗡包，上午6點30分開始發放兌換卷，7點30分升旗典禮後，8點開始憑卷兌換嗡嗡包，呼籲市民一定要早起來參加國慶升旗活動，帶著超值限量背包回家。

▲搶到頭香的杜小姐。（圖／記者楊亞璇攝）