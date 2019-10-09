受中美貿易影響金九銀十盛況不再　台塑四寶看壞明年景氣

▲台塑四寶皆不看好明年景氣，由左至右分別為台塑董事長林建男、南亞董事長吳嘉昭、台化副董事長洪福源、台塑化總經理曹明。（圖／記者余弦妙攝）



記者余弦妙／台北報導

台塑四寶台塑、南亞、台化、台塑化在昨（8）日公布9月營收與Q3獲利時表示，今年Q3整體表現與去年同期相比成呈現衰退，且累計今年前3季稅後淨利表現也均比去年同期衰退27-60%不等，台塑四寶表示這都是受到中美貿易戰的影響所致，對於明年的景氣也是抱持著保守態度看待，甚至支持台塑總裁王文淵所說的「明年景氣恐怕會更壞」一說。

台塑董事長林建男指出，目前全世界的經濟發展趨於緩慢，各項經濟指標都下滑，因此廠商對於未來半年展望並不看好，不過由於各國政府採取寬鬆貨幣政策，且石化產業呈現多空消息交雜，有恐能會出現旺季不旺的現象。但對台塑而言，Q4僅剩6個廠在歲修，比上一季少，且接下來中油將開始進行歲修，台塑預估Q4營收不至於下滑，但獲利應該會下降，全年營收也會比去年下滑，對於明年營運抱持保守態度。

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南亞董事長吳嘉昭表示，推估10月營收會比9月來得小幅成長，但Q4營收應會與Q3持平，主要成長動能來自於5G高階電子材料產品。另外他也說，高階電子材料將會未來2-3年內，南亞很重要的獲利產品。

台化副董事長洪福源則提到，今年的「金九銀十盛況不再」，台化前3季銷售量儘管高於預期，但「有量無價」，下游廠商雖有需求、有訂單，但都是急單較多，且目前市場觀望氣氛濃厚，他認為這將會是未來1-2年的常態；不過他仍預估台化Q4營收會比Q3成長。

台塑化總經理曹明說，因受到中美貿易戰影響，目前全球經濟都不見起色，尤其是10月份雙方又要再度談判，就以他個人所見「並不樂觀」，而目前全球的原油價格常常受人為因素干預，例如川普的公開發言、或是中東戰爭影響；不過他也說，沒有賣不出去的產品，只有價格問題，台塑將會拉高產能利用率、降低成本，積極爭取外銷市場訂單。