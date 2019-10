英德熱線「脫歐新協議不可能成真」　若硬脫歐…強生內閣將爆辭職潮

▲ 英國首相強生。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

英國脫歐進入最後倒數階段,首相強生與德國總理梅克爾(Angela Merkel)8日通話熱線,談及他向歐盟所提出的協議草案。但消息人士透露,梅克爾明確提到,「脫歐新提案基本上不可能達成」。與此同時,外傳強生擔憂因脫歐無法達成協議面臨內閣反對聲浪,多名內閣部長醞釀辭職。

綜合路透、BBC、泰晤士報等外媒報導,梅克爾當時告訴強生,她認為打破現今僵局的唯一方法就是把北愛爾蘭留在關稅同盟,並永遠接受歐盟單一市場的貨物貿易規則,否則任何脫歐新協議都不可能執行。對此,強生發言人強調,儘管強生、梅克爾之間的談話「相當坦率」,但否認談判即將結束。

▲ 德國總理梅克爾(Angela Merkel)辦公室拒絕評論此事。(圖/達志影像/美聯社)

消息傳出後,歐盟內部認為,梅克爾似乎不會說出上述言論,而歐盟也警告英國不要再玩「愚蠢的指責遊戲」(stupid blame game)。歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)發了一則推特給強生,強調「歐洲與英國的未來岌岌可危」。

.@BorisJohnson, what’s at stake is not winning some stupid blame game. At stake is the future of Europe and the UK as well as the security and interests of our people. You don’t want a deal, you don’t want an extension, you don’t want to revoke, quo vadis?