檢調查中華電信假交易真貸款　「千萬呆帳」讓鎮瀾宮線上光明燈弊案露餡

▲大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤涉嫌與中華電信員工聯手假交易真貸款，複訊後100萬交保。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

檢調偵辦中華電信「假交易、真貸款」案日前起訴，意外查出大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤，竟也參一腳！他涉嫌透過鎮瀾宮推出3000多萬元「線上光明燈」案，以自家人經營的行銷公司勾結中華電信員工假承攬、假採購，讓中華電信放貸給廠商，造成上千萬呆帳收不回。鄭銘坤父女等5人複訊後9日分獲100萬至20萬元交保，全案檢調持續調查中。

台中地檢署偵辦中華電信「假交易、真貸款」案，查出多處營運處經理等員工為增加營業額，竟勾結林姓掮客林仲介，在近30件工程涉嫌假交易、真放貸，台中、台北及新北等營業處共放款8億餘元，大部分款項求償無果，導致中華電信損失4億多元。此案於今年2月偵結，將中華電信南區電信分公司台中營運處總經理陳中光等25名員工及24名廠商起訴。

檢調偵查中發現，這些假交易真貸款案件中，其中一件千餘萬的呆帳，是大甲鎮瀾宮的「線上光明燈」3000多萬元的標案。經查發現，中華電信員工需要業績，與鄭銘坤及其擔任實際負責人的金促米公司合作，透過「假承攬、假採購、真放貸」手法取得中華電信放貸3000多萬元，最後卻造成1000多萬元呆帳。

▲鄭銘坤涉嫌利用鎮瀾宮線上光明燈案，透過廠商與中華電信員工順里戴德3千多萬，卻造成1000多萬元呆帳。（圖／資料照）

檢調8日兵分多路搜索鄭銘坤父女、金促米公司李姓負責人，還有趙姓、謝姓台中及新北市廠商5人住處及公司，並查扣相關帳冊及契約書、電腦資料。5人偵訊後依違反證券交易法、商業會計法及偽造文書等罪移送中檢複訊後，鄭銘坤父女100萬、20萬交保，其他3人則以50萬至20萬不等交保，並限制出境，另有多名證人請回。

據悉，這份「假承攬」契約包含中華電信多份「假採購」契約，由中華電信向金促米等3家公司採購數千萬，由中華電信承攬鎮瀾宮的「線上光明燈」相關包套業務，來掩護慢慢回收本金及利息，但其實一切都是假的，實則讓廠商取得周轉資金。

然而，金促米創意公司由李女掛名負責人，鄭銘坤其實為實際負責人，其女兒是股東之一。該公司是做行李箱、旅行袋、背包、公事包、化粧箱批發，自行車及自行車零件批發等，經營項目與「線上光明燈」APP的設計規劃業務根本毫無關係。

由於三家公司都是鄭銘坤引介，彼此間是生意夥伴，因有公司發生財務危機，無法繳出這些貸款及本利，才讓此案曝光。鄭銘坤雖然喊冤稱司法會還他公道，但他可能居於主導及中間牽線主要角色，檢調認為他涉嫌重大，才給予重保，將持續調查釐清。

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