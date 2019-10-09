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台中市議員賴佳微爆「被暗戀」　羅廷瑋怒回：不容人身攻擊

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▲台中議會二度休息，竟是男女議員爆「曖昧」。（圖／記者鄧木卿攝）

▲張廖乃綸（左）指何文海故意推她。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會9日進行第3屆第2次定期大會，上午11點因為藍綠議員為了空污爭議吵翻天，主席張清照宣布休息，下午1點時再度休息，原因竟是民進黨議員賴佳微指上次和國民黨議員羅廷瑋發生推擠時，其實是羅暗戀她，不料，羅聞訊大發雷霆，直指他是有家室的人，不容人身攻擊，其他議員也加入戰局，議場二度陷入混亂。

▲台中議會二度休息，竟是男女議員爆「曖昧」。（圖／記者鄧木卿攝）

▲賴佳微指羅廷瑋暗戀她。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市議會上午開議，原訂市長盧秀燕要進行施政報告，結果還沒上台發言，民進黨議員要求盧先道歉再開會，甚至要為無法改善空污而下台，國民黨議員也拿出早已準備的海報「增設二部機組前，舊機組要除役」反擊，雙方吵成一團，並相互推擠，張清照於是宣布休息。

▲台中議會二度休息，竟是男女議員爆「曖昧」。（圖／記者鄧木卿攝）

▲羅廷瑋覺得人格受到侮辱。（圖／記者鄧木卿攝）

下午1點時，國民黨女議員張廖乃綸發言直指上午的混戰，民進黨議員何文海用力推她和國民黨男議員黃健豪，張廖說，她從政18年，第1次被推擠，要求何文海道歉，而且要調閱監視器查明真相，移送紀律委員會，何則解釋，當時大家都在表達各自訴求，他並沒有故意，他同意調閱監視器還原。

▲台中議會二度休息，竟是男女議員爆「曖昧」。（圖／記者鄧木卿攝）

▲國民黨議員把海報擺在市長座位上，表達力挺。（圖／記者鄧木卿攝）

不料，賴佳微接著發言，幾月前議會吵成一團時，羅廷瑋一直以身體撞她，愈撞愈靠近，她當時覺得被侵犯，還召開記者會，聲淚俱下控訴羅性騷擾，她說，現在想起來，羅當時會有如此舉動，其實是暗戀她。

▲台中議會二度休息，竟是男女議員爆「曖昧」。（圖／記者鄧木卿攝）

▲民進黨議員站在主席台上表達強烈抗議。（圖／記者鄧木卿攝）

羅廷瑋聞訊暴跳如雷，他說，他是有家室的人，2個小孩現在在樓上的研究室，賴此言，不但嚴重污衊他，也涉及人身攻擊，現場藍綠議員也加入戰局，各自為同黨發言相挺。

部份議員看不過去，要求回歸市政探討，要求主席制止，議場愈吵愈混亂，最後張清照再度宣布休息，這才結束議會鬧劇。

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