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南方澳6死究責！黃國昌點名「郭添貴、吳宏謀」通通別想跑

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▲▼黃國昌。（圖／翻攝立法院直播網站）

▲黃國昌點名港務局長郭添貴、曾任職港務公司董事長的吳宏謀都有責任。（圖／翻攝立法院直播網站）

記者謝承恩／台北報導

南方澳大橋坍塌釀6死悲劇，交通部強調「究責無上限」，港務公司董事長吳宗榮已經下台，立委黃國昌今（9日）天再點名健行科技大學陳明正所做的橋梁檢測亂七八糟，以及2017~2018年間擔任港務公司董事長的吳宏謀都有責任，通通都不要跑。交通部長林佳龍表示，已有專門小組正在釐清始末。

南方澳大橋究責，各單位無不風聲鶴唳，率先下台的是現任港務公司董事長吳宗榮，卻有員工為他抱屈。立委黃國昌質詢時更表示，早在2016年大橋由宜蘭縣政府轉給港務公司，這當中未能落實檢測者，包含航港局局長郭添貴，及2017~2018年任職港務公司董事長的吳宏謀。

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▲▼黃國昌。（圖／翻攝立法院直播網站）

▲黃國昌要求交通部長林佳龍也要針對「運輸研究所橋梁研究中心」清查。（圖／翻攝立法院直播網站）

黃國昌質疑「現任董事長下台，負政治責任，這我肯定。可是這期間的相關主管人員，該落實、沒落實，難道都沒有責任？」林佳龍也回應，南方澳所屬基隆分公司要負直接責任，上面的總經理針對職權7年及董事長督導不周，從2016年轉交給港務公司後的責任，都還會持續釐清究責。

另外，黃國昌也點名「橋梁檢測」委外健行科技大學陳明正團隊，檢測不實，甚至還出現檢測員照片錯亂等光怪陸離的景象。他更指責宜蘭縣政府躲起來不見人，要求中央政府要有擔當的氣度，不要推諉塞責，並且也要了解「運輸研究所橋梁研究中心」是否有確實留存資訊，不只維修管理，也包含從設計、監造的資料都要徹底清查。

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