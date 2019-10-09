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服用抗精神病藥物…美男長出大乳房　嬌生得賠2462億

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▲▼嬌生（Johnson & Johnson）。（圖／路透）

▲嬌生公司因未說明藥物副作用，被裁定賠償80億美元。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國馬里蘭州（Maryland）一名男子因自閉症類群障礙需服用抗精神病藥物理思必妥（Risperdal），但卻導致乳房增大，決定提告藥物廠商嬌生（Johnson & Johnson）。如今費城陪審團8日裁決，嬌生將賠償80億美元（約新台幣2462億元）的懲罰性損害賠償金。

綜合外媒報導，莫瑞聲稱，自己罹患自閉症類群障礙，醫師於2003年開立由嬌生公司生產的理思必妥，他持續服用至2008年，但卻導致乳房增大，而嬌生絲毫未向醫生說明藥物恐有「男性女乳症」的風險，因此氣炸提告。

事實上，理思必妥用於治療思覺失調症、雙性紊亂、自閉症及躁鬱症，過去曾是嬌生的暢銷藥之一，不過陸續傳出造成男童乳房不正常發育的副作用，至今引發1.3萬多件訴訟案，賓州也還有數千件類似案件等待審判。

此案一度在2015年由費城陪審團裁決賠償175萬美元，但被法官降至68萬美元，並禁止懲罰性賠償，直到上訴法院推翻此裁決，才讓費城陪審團8日重新裁定，要嬌生賠償80億美元的懲罰性損害賠償金，也成為理思必妥相關案件中賠償金最高的一件。

「嬌生與楊森藥廠（Janssen-Cilag，嬌生子公司）在數十億美元及小孩之間，選擇了金錢。」莫瑞的律師表示，陪審團以懲罰性賠償來懲罰這個把獲利看得比病患安全更重要的企業。

不過嬌生集團回應，陪審團未能在審理期間聽到關於理思必妥的證詞，加上處方確實有說明副作用，只是法院沒採用證據，現在裁決80億美元懲罰性賠償又跟最初的補償性賠償的68萬美元差太多，「相信最後可以翻案」。

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