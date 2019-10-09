圖／宋楚瑜重出江湖再戰2020總統？　一張圖表看歷年得票數

▲親民黨主席宋楚瑜。（資料照）

記者楊蕓／台北報導

2020總統大選倒數不到一百天，親民黨握有政黨推薦的「門票」，盛傳黨主席宋楚瑜將「重出江湖」參選。親民黨團總召李鴻鈞9日受訪時表示，2020大選親民黨的門票絕對會用到，至於會不會推人，或是以什麼狀態支持其他人選出線，宋楚瑜會盡量聽取各界人士意見做出決定，「再怎麼拖也不會拖過十月底，十月底前一定會給大家交代。」

宋楚瑜若重出江湖再戰2020總統大位，便是他第五度參選。回顧他從2000年參與總統選舉，宋楚瑜以無黨籍身份參選對決國民黨的連戰，最後以相當小的差距敗給陳水扁。宋楚瑜成立親民黨後，不論是2004年的「國親聯盟」，或之後的兩次參選，得票率已無法與藍綠兩大黨抗衡，目前剩下立法院3席不分區立委，扮演關鍵少數，這次面對與台灣民眾黨的競爭，如何再為親民黨搶下國會不分區席次，備受關注。

▼宋楚瑜歷年得票數。（圖／記者李帛窈 整理製表）

回顧宋楚瑜過去參選總統的得票數，2000年，國民黨內宋楚瑜、連戰兩派人馬在選前未能整合成功，宋楚瑜宣布退黨獨立參選，導致國民黨票源分散，宋楚瑜最後得票率36.84%，以30多萬票的差距敗給陳水扁。

宋楚瑜落選後，成立親民黨，擔任黨主席並連任至今。2004年，宋楚瑜、連戰捲土重來，組成國親聯盟，以「連宋配」參選，結果仍以0.228%的票數差距輸給尋求連任的陳水扁。

2012年，宋楚瑜以親民黨主席的身份二度參選總統，選舉結果得36萬票，角逐失利。2016年，宋楚瑜與徐欣瑩搭檔參選，得票率12.84%，在國會選舉中，獲得三席不分區立委席次，包括李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞，組成黨團參與協商，並握有提名總統的門票。

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