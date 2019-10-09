田寮河清晨漂女浮屍！警憑唯一證據「一把鑰匙」　開啟無名屍身分

▲ 基隆所長扮柯南，憑一把機車鑰匙開啟無名屍身分。（圖／翻攝Google Map）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市田寮河金雞橋附近9日上午，民眾發現有一名女子漂浮河面上，民眾嚇得趕緊報警，經警消到場打撈上岸後，女子已無生命跡象，但無法確認身分。基隆市警二分局信六路派出所所長朱德望憑著一把機車鑰匙，順利循線找到家屬，目前警方進一步釐清案情中。

基隆市警二分局信六路派出所9日上午6時許接獲民眾通報，在田寮河金雞橋附近的河面上，發現有一名女子漂浮在水面上，警消獲報將女子打撈上岸，該落水女子已無生命跡象。因該名女子身上無任何證件，無法確認死者身分。

信六路派出所所長朱德望表示，因該名女子無任何證件，請同仁沿著河岸邊地毯式搜尋，果然在附近祥龍橋上，發現有一包裝有女子的物品及香菸的包包，疑似死者物品，但還是沒有任何證件，僅有一把機車鑰匙。

朱德望憑著辦案「大膽假設小心求證」的精神，便拿著該鑰匙在附近尋找機車，果然成功在附近將一輛機車開啟，再透過車牌號碼查出車籍為金姓車主，最後終於聯繫到車主的兒子，通知他到信六路派出所協助調查。

經家屬相驗確認，落水者為40多歲的金姓女子也是摩托車車主。家屬表示，從未聽她說過有任何輕生念頭，是意外落河還是輕生或他殺，仍待警方進一步調查釐清。

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