　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狠殺《17》直播主　前男友當庭下跪「猛磕4個響頭」求免判死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳銘峯／台北報導

直播平台《17》直播主邱喬琪，2018年間在租屋處遭前男友廖晏霆持刀殺害。廖男被依照殺人罪嫌提起公訴，一審審理時他就當庭下跪道歉，雖然家屬不原諒，但仍獲認定頗有悔意，判刑15年。案經上訴，二審高院9日再度開庭審理，這次庭訊完後，他又當庭下跪、多次磕頭，請求家屬原諒，但家屬仍不認同。

現年27歲的廖晏霆是邱喬琪的粉絲，2人也是高中同學，畢業後交往了3、4年，2018年2月分手後，廖男仍多次跑到邱女住處要求復合。案發於5月28日晚上，廖男藉著酒意，帶水果刀埋伏邱女住處樓梯間，趁邱女開門時闖入，邱女想逃出門外，遭廖男反持水果刀猛刺上背部，邱女掙扎返回屋內，又遭廖男勒頸，最後倒臥血泊中。

當時警方獲報邱女住處遭人闖入，警力正在邱女門外預計破門時，廖男自行開門走出。而警消人員一擁而入，發現邱女身中多刀，早已氣絕。廖男否認預謀殺人，但警方在她隨行的包包中搜出童軍繩，檢方也認定他有殺人犯意，因此聲請羈押獲准，並依照殺人罪嫌提起公訴。但一審審理時，廖男多次當庭下跪，向邱女家屬道歉，雖然家屬不原諒廖男，但一審法院仍認定廖男頗有悔意，判刑15年。

▲▼廖嫌殺17直播主前女友。（圖／翻攝當事人臉書）

▲廖男殺害直播主前女友。（圖／翻攝當事人臉書）

案經上訴，高院9日再度開庭審理，廖男一開始就否認自己犯罪，他說「我沒有殺人的動機與犯意」，不斷強調自己深愛著對方，是因2人爭吵後他才不慎殺死邱女，至於童軍繩那是打算自己上吊自盡用，「充其量構成傷害致死罪」。但邱女父親非常不滿，咬牙切齒說「我一輩子也不會原諒你！我的女兒那麼可愛！我們夫妻傷心一年多，你摸摸良心，聽聽你自己在說什麼！你敢說，我不想聽！」

法院諭知辯論終結、將廖男還押。法警押解廖男時，他掙開法警，雙膝跪地朝邱父「咚咚咚咚」重重磕了4個響頭。而記者在還押時詢問廖男為何殺害深愛的人，廖男戴著口罩低頭不語。

ET快訊
抓包男友夜聊妹子！她曝「LINE通話記錄」查勤密技…刪對話也
人妻靠「抽獎」年賺288萬元　平均每天中1.5次…她曝關鍵秘
快訊／張鈞甯打槍邱澤「工作上的朋友」：對他造成困擾很抱歉
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

直播主遭殺害「租屋處變凶宅」　前男友行兇判賠房東70萬元

即／3刀殺死17直播主　前男友下跪認錯！一審判刑15年

影／17直播主死不瞑目　兇手出庭下跪「對不起！我錯了」

刺殺鐵路勇警李承翰！　鄭嫌今出庭辯：以為警察制服都很厚

山老鼠為擴大改「一條龍」集團式經營！台東警攔截查出300公斤牛樟木

公路擂台龜山場！擦撞引2騎士拿安全帽互K　灰衣男倒地再起身奮戰

北一女、中山女中裝針孔　偷拍700人「搜IG依顏值分類」！噁男出庭：想和解

慶富老董陳慶男被控損害債權！2審逆轉改判有罪…判刑1年6月

田寮河清晨漂女浮屍！警憑唯一證據「一把鑰匙」　開啟無名屍身分

狠殺《17》直播主　前男友當庭下跪「猛磕4個響頭」求免判死

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

兜圈挑戰！奴才開口只唱6字 憤怒喵爆衝狠巴頭：閉嘴啦

刺殺鐵路勇警李承翰！　鄭嫌今出庭辯：以為警察制服都很厚

山老鼠為擴大改「一條龍」集團式經營！台東警攔截查出300公斤牛樟木

公路擂台龜山場！擦撞引2騎士拿安全帽互K　灰衣男倒地再起身奮戰

北一女、中山女中裝針孔　偷拍700人「搜IG依顏值分類」！噁男出庭：想和解

慶富老董陳慶男被控損害債權！2審逆轉改判有罪…判刑1年6月

田寮河清晨漂女浮屍！警憑唯一證據「一把鑰匙」　開啟無名屍身分

狠殺《17》直播主　前男友當庭下跪「猛磕4個響頭」求免判死

懷疑老公偷吃！妻握菜刀怒喊：把你切掉　他嚇壞跳窗逃命...愣站遮雨棚上

手機狂跳刷卡通知！妻一查見「2女1男激情片」...驚知中風夫豪撒7200萬養小三

19歲「剛退伍」獨子騎機車撞電桿亡　父母認屍哭癱呆坐路旁

為從政鋪路？莫雷被爆曾想靠姚明名氣拉票選休士頓市長

華聞快遞／陸「個人房貸利率」新規實施　專家：未來有下降可能

美中談判明登場「香港、關稅議題籠罩」　港媒踢爆：中方代表團將提前閃人

東森天美仕活動爆棚，健康新零售深得好評

影／投資達人：大陸去美化讓華為回不去了　台股受惠強強滾　　

聊天聽到嘩啦啦水聲！　驚見橘貓往鐵碗「注清澈黃液」上茶請客

僑胞返台慶雙十！81歲韓國華僑成「第5000位」報到幸運兒獲頒證書

Red Bull Dance巴黎賽　台灣代表MAYA首戰地主選手MEL'S

家有汪星人更長壽！　美心臟協會：養狗死亡率降低24%

分手交往6年正妹女友？　范少勳曝感情狀態：各自努力

吃火鍋撈出「女性護墊」...客人氣炸 怒求償3千萬！結局「免賠」網戰翻了

社會熱門新聞

恐怖高材生化骨水殺人！太極阿伯慘死

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

快訊／男坐北車外長椅死亡

連千毅「被認證的假包」　小編40字神回應

男子國5被酒駕攔檢　突然昏倒不治

18歲醫大生冷血預謀「化骨水」殺翁

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然知道不抗告原因

一日情人爽收400萬！她完事後哀求：還我14萬

按摩師性侵比「噓」　女大生驚嚇忘了呼叫男友

外送員廟會送便當　一句話惹怒陣頭開打

亞洲最大1200噸吊車抵南方澳拆斷橋

退伍獨子騎機車撞電線桿亡　父母哭癱

快訊／撕毀台大連儂牆！陸客遭強制驅逐出境

更多熱門

相關新聞

王令麟：希望我是台灣企業家遭受司法長期霸凌的最後一位

被外界形容為史上最大的獄政行賄弊案今天下午宣判，在台北地院一審判決前夕，東森集團總裁王令麟接受專訪，感嘆人生還有多少個20年，由衷冀盼個人是遭受司法如此長期凌虐的最後一位企業家。

屁孩飆車奪3命　二審求輕判

球星王傳家通姦案　無罪確定

台南永康債務槍殺案　無期徒刑定讞

貿易戰談判前夕　美把海康威視列黑名單

關鍵字：

法律人權直播主殺人情殺死刑高等法院二審無期徒刑

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

恐怖高材生化骨水殺人！太極阿伯慘死

合照比OK手勢　環球影城員工開除

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

王瞳「飆罵爸媽三字經LINE對話」起底！

金鐘視帝「廟裡109秒衝刺片」瘋傳！2年尬80女風流史曝光

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

王瞳硬搭已婚馬俊麟！被警告：絕對有報應

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

隔23年《灌籃高手》宣布好消息！活久見奇蹟網歪樓

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面