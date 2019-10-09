狠殺《17》直播主　前男友當庭下跪「猛磕4個響頭」求免判死

記者吳銘峯／台北報導

直播平台《17》直播主邱喬琪，2018年間在租屋處遭前男友廖晏霆持刀殺害。廖男被依照殺人罪嫌提起公訴，一審審理時他就當庭下跪道歉，雖然家屬不原諒，但仍獲認定頗有悔意，判刑15年。案經上訴，二審高院9日再度開庭審理，這次庭訊完後，他又當庭下跪、多次磕頭，請求家屬原諒，但家屬仍不認同。

現年27歲的廖晏霆是邱喬琪的粉絲，2人也是高中同學，畢業後交往了3、4年，2018年2月分手後，廖男仍多次跑到邱女住處要求復合。案發於5月28日晚上，廖男藉著酒意，帶水果刀埋伏邱女住處樓梯間，趁邱女開門時闖入，邱女想逃出門外，遭廖男反持水果刀猛刺上背部，邱女掙扎返回屋內，又遭廖男勒頸，最後倒臥血泊中。

當時警方獲報邱女住處遭人闖入，警力正在邱女門外預計破門時，廖男自行開門走出。而警消人員一擁而入，發現邱女身中多刀，早已氣絕。廖男否認預謀殺人，但警方在她隨行的包包中搜出童軍繩，檢方也認定他有殺人犯意，因此聲請羈押獲准，並依照殺人罪嫌提起公訴。但一審審理時，廖男多次當庭下跪，向邱女家屬道歉，雖然家屬不原諒廖男，但一審法院仍認定廖男頗有悔意，判刑15年。

▲廖男殺害直播主前女友。（圖／翻攝當事人臉書）

案經上訴，高院9日再度開庭審理，廖男一開始就否認自己犯罪，他說「我沒有殺人的動機與犯意」，不斷強調自己深愛著對方，是因2人爭吵後他才不慎殺死邱女，至於童軍繩那是打算自己上吊自盡用，「充其量構成傷害致死罪」。但邱女父親非常不滿，咬牙切齒說「我一輩子也不會原諒你！我的女兒那麼可愛！我們夫妻傷心一年多，你摸摸良心，聽聽你自己在說什麼！你敢說，我不想聽！」

法院諭知辯論終結、將廖男還押。法警押解廖男時，他掙開法警，雙膝跪地朝邱父「咚咚咚咚」重重磕了4個響頭。而記者在還押時詢問廖男為何殺害深愛的人，廖男戴著口罩低頭不語。