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台積電報喜！9月營收達1021.7億元　超越Q3財測高標

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▲▼台積電2018年第四季法說會,孫又文,總裁魏哲家,董事長劉德音,財務長何麗梅。（圖／記者季相儒攝）

▲台積電。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

台積電（2330）今（9）日公布9月營收達1021.7億元，較上月減少3.7%，仍為今年次高，較去年同期增加7.6%。合計第三季營收為2930.44億元，超越財測高標，優於預期。

累計1至9月營收約為新台幣 7527.48億元，較去年同期增加1.5%。

請繼續往下閱讀...

近來受到各家晶片廠紛紛推新品，搶台積電7奈米產能，加上台積電7奈米強效版量產利多消息，近兩周以來，台積電三度股價創歷史新高。

然而，受到中美雙方預計本周在華盛頓針對關稅問題續談，美股因預期心理下跌300多點，拖累台股大跌逾百點，在利空壟罩氣氛下，台積電今日以283.5元開出，下跌3元，開低後持平，終場以282元作收。

據台積電財測，第 3 季營收約可達91-92億美元，以1美元兌新台幣31元計算，台積電第3季新台幣營收會落在 2821-2852億元之間，季增17-18%，若以台積電財測數字來推算，9月營收約943億元就可達高標，今日公布1021.7億元，超越財測高標，優於台積電內部預估及法人預期。

進入傳統旺季，蘋果、華為、高通、Nvidia 等科技大廠瘋搶台積電高階製程產能，7奈米產能爆滿；5奈米也完成試產，且需求超乎預期，台積電5奈米月產能布建上修40%至7 萬片水準，預計2020年3月量產。外資方面，包括小摩、麥格理、花旗、摩根史坦利、瑞信等外資先後發布報告看好，多家外資目標價超過300元以上。

受惠於HPC（高效能運算）增加，7奈米營收比重拉高，台積電預估第3季毛利率46~48%，較上季增加3~5個百分點，營益率在35~37%，較上季增加3.3~5.3個百分點，台積電也將於10月17日舉行法說公布業績。

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