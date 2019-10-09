韓國瑜發言主攻蔡英文　周錫瑋當砲手對付蘇貞昌、陳菊

▲韓國瑜出席「全國工商界支持韓國瑜競選總統後援會」。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選倒數3個月，國民黨中央與總統選人韓國瑜緊密整合，11月初在高雄市成立全國競總，中央黨部則設立北部競選辦事處。在人事規劃上，前台北縣長周錫瑋接任競總副總幹事兼發言人一職，專門回擊行政院長蘇貞昌、總統府祕書長陳菊等民進黨高官，韓國瑜只主攻蔡英文本人。

國民黨副主席兼祕書長曾永權8月中旬接任韓國瑜競選總幹事，先整合黨務和選辦系統，目前各地組織架構已完成，由執政縣市長任該縣市競總主委，議長當後援會總會長，共推具號召力的地方人士當顧問團總團長，各黨部主委當總幹事，整合黨輔選系統、地方組織及韓辦，讓競總戰力更紮實。

曾永權8日再度召集周錫瑋、韓辦執行長林國正、中央黨部主管，進行首場聯合工作會報，討論文宣議題攻防交叉支援，重點鎖定凸顯蔡政府失政及流弊；會中決定把國民黨的PK小組，以及立院、智庫及政策會「三方平台」，與競辦的議題、PK小組橫向連繫，擴大攻防火力。

關於韓國瑜全國競選總部的建置，已確定11月初設於高雄市，並在台北市八德大樓成立北部競選辦事處。

此外，針對蘇貞昌頻頻在官方公開活動受訪時嗆韓國瑜，韓國瑜陣營未來也規劃，將由周錫瑋擔任攻擊手的角色，韓國瑜只回應蔡英文本人，否則一直由韓國瑜回應蘇貞昌，將有失總統參選人的高度，落入綠營所設下的陷阱。