素還真、秦假仙「仿冒戲偶」流竄兩岸！每尊10萬起跳比正品貴…侵權逾2000萬

▲不肖業者仿製布袋戲知名角色的戲偶，初估侵權市值逾新台幣2千餘萬元。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、廖安莘／高雄報導

近年來，台灣國粹布袋戲西進大陸發展有成，有許多不肖業者竟仿製「素還真」、「秦假仙」、「莫昭奴」等知名角色的戲偶於微博中販售，還謊稱是原廠公司授權，並接受客製化訂製，因做工精美、細膩，故每尊售價高達2萬5至4萬人民幣（約新台幣10.8萬到17.2萬），遠比台灣原廠正品還貴！高雄、新北市刑大共同接獲廠商舉報且聯合展開追查，於高雄市燕巢區逮獲龔姓嫌犯，並查扣大批仿冒戲偶、半成品等物，初估侵權市值逾新台幣2千餘萬元，全案依違反著作權法移送往橋頭地檢署偵辦中。

高雄市刑大偵一隊隊長羅時強指出，高雄、新北市刑大日前接獲廠商舉報，指稱有不肖歹徒見這幾年台灣國粹布袋戲西進中國發展有成，於社群網站「微博」販售布袋戲偶仿製品，卻謊稱具有布袋戲原廠公司授權，並接受戲迷客製化訂製，不僅銷售全台各地，更透過國際物流及第三方支付工具等方式，將仿冒戲偶高價銷往大陸謀取暴利，然而，因嫌犯所製仿冒戲偶質地精美、做工細膩，故一尊戲偶在大陸開價達2萬5至4萬元人民幣（約新台幣10.8萬到17.2萬），遠高於原廠售價5萬元新台幣。

高市刑大偵一隊與新北市科偵隊共同接獲舉報後，共組專案小組展開追查，發現龔姓嫌犯於高雄市燕巢區一間透天民宅內籌組工作室，自行私製販售戲偶。

警方將龔嫌所販售的戲偶送經布袋戲偶原廠鑑驗後，確認為未獲授權之侵權仿冒商品，專案小組見時機成熟，於9月25日上午7時許，持橋頭地方法院核發搜索票，對龔嫌工作室及寄貨地點發動同步聯合搜查，並在工作室內查獲私製仿冒布袋戲木偶45尊、偶頭40顆，以及半成品、製造工具等一批，其中包括「素還真」、「秦假仙」、「莫昭奴」等知名角色。

警方表示，龔嫌自2017年迄今已販售2百餘尊戲偶，獲利上百萬元，經初估現場查扣的仿冒戲偶，侵權市值逾新台幣2千餘萬元，全案依違反著作權法移送往橋頭地檢署偵辦中。

最後警方呼籲，現今網路微商門檻大幅降低，網路購物管道眾多，且直播拍賣盛行，但因產品來源不明且難以驗證，因此成為許多不肖廠商銷贓、銷仿管道，民眾欲透過網路購高價奢侈精品時，商品售價高低、做工良莠不再是最佳判斷依據，應循原廠銷售通路購買，並注意相關產品原廠授權標章、證書等相關文件，提高警覺、小心求證，謹慎交易，以保障自身的權益。

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