美中談判明登場「香港、關稅議題籠罩」　港媒踢爆：中方代表團將提前閃人

▲ 新一輪的貿易談判將在10日起連2天登場，這也是自5月份談判破裂以來，由美中最高談判代表在美國的首次會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美中第13輪貿易談判10日、11日在華府登場，中國國務院副總理劉鶴當地8日已飛抵美國，準備展開磋商。只不過，此次劉鶴並非以「習近平特使」的身分赴美，加上美方在新疆議題方面下重手，先後把陸企與政府單位列入黑名單，限制中方官員申請美簽。消息人士透露，中方代表團起初計劃在12日離開華府，但很有可能提前至11日返回中國。

綜合CNBC、南華早報等媒體報導，美中此次的談判被許多事件籠罩，除了香港、川普「通烏克蘭」風波外，川普政府也將於下周起對中國2500億美元進口商品徵收新關稅，稅率自25%調升至30%。此外，導致5月份談判破裂的主因依舊存在，當時北京政府指責華府侵犯中國經濟主權，而美國則是宣稱中方在最後一刻食言。

根據白宮7日聲明，此次貿易協商主題將圍繞在強迫技術轉讓、保護智慧財產權、非關税壁壘等議題。但消息人士指出，11日的會談時間不會延續至晚上，因為代表團屆時將前往機場，「原本的計畫是在12日離開華府，但現在可能會提前至11日…情況不是那麼樂觀。（There’s not much optimism.）」

▲ 川普政府將於下周起對中國2500億美元進口商品徵收新關稅，稅率自25%調升至30%。（圖／路透）

令人關注的是，儘管中國國務院副總理劉鶴仍是中方代表團的領導者，但此次並非以「習近平特使」的身分赴美，而這也意味著他這次並未接獲來自中國國家主席習近平的直接指示。

談及此次的美中談判，有著中國官方色彩的「陶然筆記」微信公眾號8日也轉變過往樂觀的態度，認為談判結果將會是繼續打打談談。

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