台灣搶先全球首發　ASUS ZenFone 6新色「迷霧黑」10/15上市

▲ASUS ZenFone 6新色「迷霧黑」10/15上市。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）今（9）日宣布，甫獲得日本Good Design Award設計大獎肯定的ASUS ZenFone 6將在10月15日搶先全球在台推出新色「迷霧黑」，背蓋採用防刮耐磨的3D曲面康寧強化玻璃，並在低調的消光黑色調中加上經典同心圓紋路設計，為使用者提供新選擇。

ASUS ZenFone 6擁有6.4吋極窄邊全螢幕，螢幕佔比高達92%，最大特色就是翻轉式相機(Flip Camera)，結合前置與後置翻轉鏡頭模組，等於4800萬畫素主相機、1300萬畫素的超廣角(125°)副鏡頭，不僅是主鏡頭也是前鏡頭，還能快速旋轉至最大角度180°，完成前、後鏡頭切換，並內建全新「自動全景」、「動態追蹤」、「HDR+強化」與「超級夜景」等攝影模式。

搭配ASUS ZenFone 6熱銷，華碩從今年8月開始舉辦的「用戶專屬學堂」，預計10月也將持續好評加開，全台巡迴免費報名，透過專業講師手把手教學讓用戶更加瞭解ZenFone 6的功能應用，參加者還可獲得原廠配件購物金500元，以及推薦購機金500元。

為歡慶新色上市，華碩宣布從10月15日至10月31日，只要在全台指定通路購買ASUS ZenFone 6（6G/128G）迷霧黑新色，隨貨贈送ZenPower 10050C (QC3.0)、hoda防摔保護殼、hoda滿版玻璃保護貼，再延長半年保固，保固期共18個月。