反送中26人遭控暴動罪被捕　過半數是學生最小僅13歲

▲ 香港禁止蒙面法反送中遊行。（圖／路透）

記者何文君／綜合報導

香港反送中抗爭持續延燒，示威者在6日舉行「反極權反緊急法大遊行」，最終演變成警民衝突，共有26人被捕，超過半數是學生，有10人未成年，最小僅13歲；當中另有14人被控違反《禁蒙面法》，8日於西九龍裁判法庭開庭。

綜合媒體報導，26名被告年齡介於13至33歲，共有14男12女，當中有14人是學生，遭指控在灣仔軒尼詩道和其他身分不詳的人參與暴動。這26人除了被控暴動罪外，其中有14人另被指控「在身處非法集結時使用蒙面物品」，涉嫌用口罩、防毒面具等物品遮臉，違反《禁蒙面法》。

▲反送中遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

報導指出，被捕的26人中，一名15歲被告遭控向警方投擲汽油彈，不准保釋；其他6名被告住院中，並未獲得法庭處理保釋申請，剩餘的19名被告則准以現金1000元至5000元港幣保釋，期間不得離港、每周要到警署報到及限制居住，並須遵守宵禁令。

對此，多名辯方律師向法庭上訴，指控警方阻止被告與外界接觸、控制個人物品，並在拘捕時使用武力對待傷人。其中一名被告表示，當時在拉扯中眼鏡不慎掉到地上，想要撿起時卻遭警方一腳踏碎說「現在沒了」；另外有2名被告表示，被捕時遭警棍敲頭，傷口還須縫針，甚至有女性被告指稱，在警方搜身時被要求脫光剩下內衣褲，並連續做「青蛙跳」等等。

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