民進黨「芒果乾」已到極限　未來事件交易所：韓國瑜聲勢觸底反彈

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020大選藍綠激戰，總統蔡英文與高雄市長韓國瑜在近期民調中差距越拉越大，蔡英文的連任之路也被看好。不過，根據「未來事件交易」最新預測指出，由於民進黨打出的「芒果乾」已到達極限，因此蔡英文的市場價格優勢縮小，韓國瑜聲勢觸底反彈。

未來事件交易所「2020第十五任中華民國總統選舉當選人預測」，設立韓國瑜、蔡英文等數位總統參選人的預測市場期貨，清算依據為該預測對象是否會當選2020中華民國總統，若事件價格越接近$100，表示市場預期該預測對象越可能當選；若事件價格越接近$0則相反，預測進行時間至2020年1月1日。

未來事件交易所9日公布最新市場價格走勢指出，近期重大新聞事件來觀察，韓國瑜的市場價格似乎已經打底完成，反觀蔡英文的價格有走弱的趨勢。

根據未來事件交易所截至10月8號的平均交易價格，蔡英文以$56領先韓國瑜的$44.99。蔡、韓兩人的市場價格，在8月1日時差距還不到$1，之後開始產生變化。隨著香港「反送中」運動情勢升高，香港政府壓制手段也越趨激烈，在一名示威者右眼中彈後，8月12日蔡英文臉書發文強調「有我在，不用擔心台灣變成第二個香港」，自此之後，蔡英文的看好度一路上漲。

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▲未來事件交易所預測2020總統大選走勢。（圖／未來事件交易所提供，下同）



未來事件交易所表示，8月21日，有香港網友發起「為港遮眼」活動，呼籲網友們在社群網站PO出手遮右眼的照片聲援香港，民進黨多名立委與政務官紛紛響應，在網路上創造極大的聲量，也使主打「今日香港，明日台灣」的蔡英文陣營聲勢大漲，從這個時間點開始，蔡英文的市場價格也一路維持在$50以上，最高時漲至近$62。

而韓國瑜陣營在反送中議題上較為被動，陷入對手戰略布局，近兩個月市場價格維持在$36至$40之間震盪徘徊。在9月27日由旺旺中時公布的民調，顯示蔡英文大勝韓國瑜約14%，也導致韓國瑜市場價格下跌至新低點，僅有$31.76。

若從韓國瑜和蔡英文在預測市場的價格差距持續縮小的狀況來看，未來事件交易所推測除了國內重大意外的影響，香港議題對蔡英文的加分有限，可能顯示出民進黨的「芒果乾」效果已達極限，而韓國瑜陣營是否能擺脫市政選戰兩頭燒的困境，以及主導大選的議題戰場，將是影響韓國瑜能否持續縮小差距，進一步反超的關鍵。

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