「希望柯粉不要變韓粉」　羅文嘉：肉搜還想公布記者小孩！

▲羅文嘉、柯文哲。（合成圖／記者季相儒、林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨秘書長羅文嘉9日針對台北市政府「自動販賣機」事件再次開火，對於網路上有柯粉也對民進黨反彈。他受訪時表示，他只希望柯粉不要變成韓粉，「柯粉韓粉化還是蠻危險、蠻可怕的，我們可以來就事論事」。

對於智慧販賣機進入校園議題，有家長顧慮洩漏個資的問題，但柯文哲8日說明，大數據、人工智慧販賣機、無現金交易等，勢在必行，既然有人提及個資保護問題，已交代資訊局訂一個專章。

此一議題掀起討論，也引起羅文嘉的注意，他連續3日在臉書貼文談及此事。他認為，自動販賣機全面返校，目的是賺錢，就如同彩虹媽媽進入晨間活動，目的是宗教，這些都是事物真正的本質，要分辨清楚，不要說成是教育，那令人作噁。

羅文嘉提到，有家長向他反映，「明明就是配合廠商讓自動販賣機自動返校，卻大言不慚說是學習人工智慧」。他直言，對自動販賣機廠商而言，這是生意，目的是賺錢，絕不敢說是為了教育，為了教孩子理財。只有市長與教育局官員，為了掩飾違法，且教育部早有規定，販賣機不得入校，以及背後豈人疑竇的過程與動機，才會說要讓孩子學習自動支付與智慧交易。

對此，羅文嘉9日上午公開接受訪問時補充說，他是一位家長，自己孩子在學校的關係，才深深了解這個狀況，其他家長跟他都有相同擔憂，因此提出建議，是提醒柯文哲市長把教育做好，不要把他們當敵人跟仇人。

羅文嘉說，從教育角度，自動販賣機跟人工智慧有沒有關聯？柯文哲跟教育局說要發展人工智慧學習，強迫每一所學校裝設，「我希望聽到教育關聯是什麼，去年七月份才說明要廢除，廢除在學校販賣瓶裝水，為何一年就改變了？」

其次，羅文嘉質疑，為什麼重要政策，學校老師、家長會不能表示意見？面臨問題時，要怎麼處理應該要有意見表達的權利，不是教育局一紙公文學校就要辦，「我誠摯希望懸崖勒馬！」

另外，針對桃園市政府也在學校試辦「刷臉」進入校園。羅文嘉表示，他並不清楚這件事，但前幾天看到上海一所學校，給學生戴上腦波偵測，來看孩子上學有沒有專心；他認為，在教育場域，對孩子的受教權，應該要非常謹慎，對於對岸在人臉辨識監測系統上，柯文哲一直很迷惑，但仍要非常謹慎，尤其要有非常完整的法律規範。

至於針對柯粉對於民進黨在相關議題上，有相當程度的反彈。羅文嘉表示，他只希望柯粉不要變成韓粉，「因為柯粉韓粉化還是蠻危險、蠻可怕的。我們可以來就事論事。」

羅文嘉說，他有在臉書上看到有些媒體朋友，因為對於相關的議題表達意見，在網路上就被人肉搜索，甚至要公布他的孩子，「這個很不應該！」

▼民進黨秘書長羅文嘉於上午活動結束後，接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



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