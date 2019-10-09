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政府放寬農保資格配偶、直系血親皆可　2月推動至無人申請

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲政府放寬農保資格配偶、直系血親皆可，推動至無人申請。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院農委會為推動「小地主大佃農」政策，建立老農退興機制，鼓勵滿65歲、農保年資滿15以上農民願意將農地出租或轉移，在今年2月13日放寬「農民健康保險條例」第7條第3款規定，除農地所有權人外，其配偶、直系血親、公婆或媳婦，也都可以被保險人所有農地參加農保，但是，根據勞保局最新統計顯示，2月公布放寬至今仍無人來申請。

勞動部勞保局農民保險組長陳美女指出，依照「農民健康保險條例」第7條第3款，2008年11月26日前參加農保的被保險人，若年滿65歲、年資達15年以上，只要將所有農地全委由農業主管機關指定單位協助辦理移轉或出租，雖然未再實際從農，仍可繼續參加農保。

請繼續往下閱讀...

但，陳美女也說，原本的規定只限定土地所有權人可繼續參加農保，家中的配偶、直系血親就不適用，導致老農為了保有家人的農保資格，將全部農地移轉或出租的意願很低。因此為了讓更多農民有更多選擇，因此在今年2月令釋發布，放寬了讓被保險人只要將所有農地出售或出租，其配偶、直系血親、公婆或媳婦，也可以繼續參加農保。

只是，從2月放寬至今，目前全台小地主約4萬7千多人，大佃農約1400人，從2008年至今，總共有57名土地所有權人以此方式繼續加保農保，108年截至目前則有24人，但今年2月放寬條件至今，土地所有權人的配偶、直系血親、公婆或媳婦等符合資格者，來申請的人數卻是零。


 

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