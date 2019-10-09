《灌籃高手》井上雄彥按讚挺港文　大陸網友氣喊「永別」：改看盜版！

▲井上雄彥被大陸網友指港獨。（圖／翻攝自推特）

記者劉亭／綜合報導

日本經典漫畫《灌籃高手》風靡全球，是許多人的兒時回憶，受到許多人喜愛，作者井上雄彥8日一早才宣布要推出最新插畫集，引起許多粉絲驚呼「終於等到」。大陸網友9日突然翻出，漫畫家井上雄彥曾在6月喜歡一則支持香港的推特文章，氣得大喊「永別」，更要怒買盜版漫畫。

井上雄彥曾在6月喜歡一則石平太郎的推特貼文，內容中寫著有100萬人為了自由與人權參加香港遊行，希望可以保持文明社會的自由與和平，為了香港市民加油。





▲《灌籃高手》仍是許多人心中的神作。（圖／翻攝自網路）

有大陸網友發現並且截圖上傳微博，氣得大罵井上雄彥是港獨，「當灌籃高手死在那一年得了，真他媽絕了，你一畫漫畫的摻和政治幹什麼，你支持港獨幹嘛！！！無論多愛櫻木花道和流川楓，中國人才是我的身份。再見了，灌籃高手，永別。」

許多大陸網友也紛紛留言表示，「不看了」、「他支持港獨，我就買他的盜版書，對他而言公平的很」、「我的天，井上雄彥這波操作，，，那當我沒看過灌籃高手吧 」；但也有大陸網友表示，點讚6月遊行跟現在不能相提並論「批判倒是沒關係，只是怕官方禁止，以後看不到了」、「心累」。

井上雄彥9日曬出彩色手稿，透露正在籌備《灌籃高手》的插畫集，書名叫《PLUS / SLAM DUNK ILLUSTRATIONS 2》。最新照片中，櫻木花道的近距離特寫，劍眉呈現倒八字狀，特寫專注右眼、眼神銳利，同時插畫集同日曝光，書中將收錄2018年發表的新裝版封面插畫，以及發行量破1億冊時的紀念報紙廣告，其中還包括素描、未公開版本等，總共130個插畫作品。