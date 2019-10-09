晚上吃粽子！減肥妹撐2mins投降：包肉嗎　親媽下秒放生…網笑炸認證親生

▲原PO在減肥，親媽卻問要不要吃粽子。（示意圖／記者謝承恩攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我媽根本不想讓我吃啊！」一名女網友發文表示，她正在減肥中，親媽不僅傳訊息問「要不要吃粽子」，還一直打來「騷擾」，經歷一番天人交戰後，原PO決定要破戒，媽媽卻一句話秒把她打回地獄，讓她直呼「我難過……」看到訊息後，網友紛紛笑噴，「確定是親生」、「機會是不等人的。」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張和媽媽傳訊息的截圖，只見原PO媽在下午4點36分傳訊問「妳晚上要不要吃粽子？」原PO則是回答「我減肥不吃粽子」，隔2分鐘後再問「包肉嗎？」「還是包土豆？」原PO媽看到後就打了一通電話，不過因為女網友沒接到，原PO媽就回「燒肉還有蛋黃，沒有發（花）生。」

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隔了8分鐘，原PO媽再次打電話，女網友還是沒接到，49分鐘後原PO才回「好」、「我晚點回家。」沒想到幾分鐘後，媽媽卻回「妳自己去吃飽，肉粽我要帶回去台中給外婆吃」。

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▲最後原PO媽說要把粽子帶給外婆，直接放生原PO。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO只好在文中直呼，「我媽根本不想讓我吃啊！上班中還瘋狂打電話騷擾，人家我好不容易跟減肥天人交戰了一會兒後，確定要吃了……卻……我難過……」

看到貼文後，其他網友都笑噴，「先確定是不是親生女兒」、「妳媽是外婆親生的沒錯」、「其實你媽只是想找人聊天」、「妳可以去找外婆，應該肉粽吃到飽」、「機會是不等人的」、「媽媽只是想測試妳的決心」、「妳的天人交戰只有兩分鐘。」

還有人的焦點完全被「發（花）生」吸引走，「發生，媽媽是客家人嗎」、「沒有發生～哈哈哈好可愛」、「 媽媽已經跟你說了啊『沒有發生』」、「就當作沒發生問肉粽」、「發生……我也不愛吃發生」、「燒肉跟蛋黃……沒有發生關係嗎」、「就當作給你吃粽子這件事，沒有發生XD！」

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