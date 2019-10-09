獨／NBA北京旗艦店「插滿五星旗」　火箭隊商品全下架...只剩他的球衣



記者任以芳／北京報導

火箭隊總管莫雷公開發表「挺香港爭自由」的言論引發爭議，遭到大陸抵制，所有實體銷售、網路平台通路通通下架火箭隊相關產品。不過，《ETtoday新聞雲》記者實際走訪ＮＢＡ位在北京的旗艦店，不僅店內插滿五星旗，火箭隊商品也全都下架，僅剩下「移動長城」姚明當初在火箭隊穿的11號球衣。

▲北京最大的ＮＢＡ旗艦店店內插五星國旗表示「愛國立場」。（圖／記者任以芳攝）

美國職籃休士頓火箭隊總管莫雷的言論惹腦大陸央視，宣布禁播NBA球賽．連在大陸門市的商品銷售也受到衝擊。記者實地走訪這間位在北京王府井商圈的實體店，這是NBA在海外最大的店面，一共兩層樓，佔地超過百坪。走進店裡立刻感受到「愛國氣氛」，店內各個角落高掛五星旗，連模特兒手上也是，營造濃濃的「愛國氛圍」。

▲北京最大的NBA旗艦店，只剩下火箭隊姚明11號球衣高掛展示架。（圖／記者任以芳攝）



之後記者來到二樓的球衣販賣區，發現店內火箭隊相關的所有商品幾乎「被消失」，包括櫥窗外展示的所有NBA球隊的球衣，也獨缺火箭隊。店員私下表示，「確實受到莫雷言論影響，大約三到四天前，總公司告知北京NBA旗艦店，火箭隊的商品無限期下架！」

有趣的是，火箭隊的商品中，唯獨剩下「移動長城」姚明的球衣還掛在商品區。姚明過去在火箭隊的豐功偉業，絲毫沒有受到此次風暴的影響，11號的復古球衣依然掛在貨架上，一件要價人民幣3299元，約台幣1萬3千多元。據了解，不少球迷特地買回收藏．

▲姚明復古球衣成為旗艦店「火箭隊獨賣款」。（圖／記者任以芳攝）