李佳芬委律師「第三波遞狀」！新增被告年代主持人安幼琪

▲高雄市長韓國瑜妻子李佳芬委任律師郭羿廷、郭瓊茹、張捷安第三波遞狀，提告年代主持人安幼琪與追加告訴張雅琴與鄭佩芬。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬委任律師郭羿廷、郭瓊茹、張捷安，9日上午10點半於雲林地檢署遞狀控告年代主持人安幼琪與追加告訴張雅琴與鄭佩芬，涉嫌加重毀謗、妨害名譽。高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉，也到場舉牌提出四點聲明，對於李佳芬不斷提告表達強烈譴責。

律師郭瓊如指出，李佳芬認為新聞自由是根據公眾有知的權利，但如否，媒體是否受新聞自由保障，告訴目的是主張對於漫無目的的不實惡意攻擊，當事人無法透過法律程序保護自己，如何說服社會法治是有價值的，關於公眾人物需要被嚴格檢驗的底線、人格權界限在哪裡；律師張捷安表示，、有言論展現出真實的惡意或是媒體惡意操作都顯然與新聞言論自由無關，對於相關告訴資料也會備份作為向NCC檢舉資料。

▲高雄市長韓國瑜妻子李佳芬委任律師郭羿廷、郭瓊茹、張捷安第三波遞狀。（圖／記者蔡佩旻攝）

律師郭羿廷說，繼上次對張雅琴女士與鄭佩芬女士提告後，依然故我，繼續對當事人作出不實誹謗，對張雅琴在沒有事實的依據下用誇張、聳動的措辭，指出高雄市長韓國於一週僅上班3天，鄭佩芬女士一樣也是用非常聳動的語氣措辭，不實言論公開指稱李佳芬安插閨蜜、親信在高雄市政府擔任要職等行為都是依法進行檢視而具有意義。

▲高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉，到場舉牌提出聲明表示對於李佳芬不斷提告行為表達強烈譴責。（圖／記者蔡佩旻攝）

高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉提出四點聲明表示，第一她今天站的地方，叫做雲林地院和地檢署，這裏是追求公平正義、保護人民基本權利不受侵害的聖地，而不是韓國瑜夫妻的真理部大厦；第二，她沒聽過韓國瑜夫妻在台灣追求民主法治和言論自由的路上曾做出任何貢獻，而現在他們享受民主與言論自由的成果，卻想剝奪人民享有憲法保障的言論自由，逃避媒體與人民的監督；第三，韓國瑜夫妻手持電檢，彷彿化身對岸的國家廣電總局，對每天的政論節目、新聞報導，臉書文章，進行言論與思想檢查，箝制新聞與言論自由，而對於韓李的提告行為，身為公民及受害者，她要在此提出要強烈抗議與譴責，韓國瑜和李佳芬是不折不扣的真權貴價假庶民。

媒體最後問到，選前剩不到100天，會不會持續有提告動作，律師團指出司法是被動，權益受到損害的時候，不排除提起訴追，委託人只想打一場乾淨的選舉，不會主動提告，只會因為不實言論或惡意攻擊，依法提出告訴。

▲高雄市第六選區立委參選人吳佩蓉（後舉牌者），到場舉牌提出聲明表示對於李佳芬不斷提告行為表達強烈譴責。（圖／記者蔡佩旻攝）

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