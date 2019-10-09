LINE Pay mini行動支付收款機　獲頒2019日本優良設計獎

▲LINE Pay mini獲頒2019日本優良設計獎。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導



LINE Pay今（9）日宣布，今年LINE Pay在台灣引進的LINE Pay mini行動支付收款機，獲頒2019 Good Design Award日本優良設計獎，主要是肯定LINE Pay專注商戶與用戶體驗的創新設計力，不僅引領行動支付趨勢，為用戶拓展多元支付方式，也帶給商戶與用戶更便利的支付體驗。



LINE Pay研發團隊期盼藉LINE Pay mini拉近商戶與用戶的距離，讓店員只要快速輸入金額，用戶便可即時掃描QR Code完成支付，並精心調整機台兩側螢幕的最適角度，不需要插線，即可直接在桌邊結帳，還可直接邀請第一次消費的用戶加入店家的LINE官方帳號，協助商戶建立行銷平台。

▲LINE Pay mini獲頒2019日本優良設計獎。（圖／記者姚惠茹攝）



LINE Pay mini榮獲全球四大設計獎之一「Good Design Award日本優良設計獎」，評審團提及「裝置的設計由用戶體驗出發，有效提升用戶與銷售員的結帳效率，加強彼此的溝通與信任感，螢幕上的使用者介面與訊息也極為完善，且簡約的設計可幫助有效管理製作裝置所需的資源。」



LINE Pay mini提供給商戶與用戶更便利快捷的支付體驗，商戶無須串接POS系統，即開即用，且不限於櫃檯結帳，同時對用戶來說，LINE Pay mini支援所有付款方式，可自由選擇包含「LINE Pay綁定信用卡」、「LINE Pay一卡通帳戶」、「LINE POINTS點數」，以及「iPASS一卡通票卡」，也可直接將手機靠近機台使用NFC感應交易，而且現在只要透過 LINE Pay mini結帳，一路到2020年2月29日前都可享有最高3%的LINE POINTS回饋。