　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文回擊LSE學歷抹黑：閉著眼睛看不到真相、遮住耳朵聽不到實話

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文回擊LSE學歷的抹黑。（圖／蔡英文臉書）

▲蔡英文回擊外界對LSE學歷的抹黑。（圖／蔡英文臉書）

記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士學位屢遭外界質疑，LSE於8日發表官方聲明，證明她確實在1984年被授予法律博士學位，且當時的所有學位都是由倫敦大學所頒發。對此，蔡英文在臉書貼文表示，「閉著眼睛的人看不到真相，遮住耳朵的人也聽不到實話。」

LSE官方聲明指出，校方收到了許多校友對於蔡英文博士學位的疑問，依據LSE及倫敦大學的紀錄，蔡英文在1984年被授予法律博士學位無誤，論文也在第一時間送至倫敦大學議會大樓圖書館（Senate House Library）。

根據倫敦大學議會大樓圖書館的紀錄指出，已收到蔡英文的博士論文副本，並送至高級法律研究所（IALS），蔡英文的論文「Unfair trade practices and safeguard actions」也出現在IALS 1985年出版的索引文獻「Legal Research in the United Kingdom 1905-1984」中。

LSE表示，蔡英文最近還向LSE提供了論文的傳真副本—「Unfair trade practices and safeguard actions」，且可在圖書館閱覽室查閱。另外，蔡英文還向台灣國家圖書館提供論文副本電子檔供民眾瀏覽。

對此，蔡英文稍早在臉書上發文表示，她的母校英國倫敦政經學院（LSE），在很多人的關心下，對她的博士學位與論文，正式發出聲明。

蔡英文說，從LSE的這份聲明中，很清楚地說明她的博士學位是真的，當初也有繳交博士論文到圖書館。

蔡英文表示，現在台灣的朋友，能透過國家圖書館，輕鬆下載她的博士論文，沒有任何限閱的問題，「我也已經將論文電子檔授權給LSE圖書館，讓研究者在我的母校，也可以和台灣一樣方便閱覽。」

蔡英文說，特別感謝母校LSE發表這份正式聲明，給在這段時間，不斷提醒、質疑她的學歷的人，有了最新的證據和答案，「我也感到很抱歉，台灣惡質的政治文化，給母校帶來很多困擾。」

「閉著眼睛的人看不到真相，遮住耳朵的人也聽不到實話。」蔡英文說，她想麻煩大家，幫忙轉發出去，希望那些用錯假訊息抹黑她的博士論文、學歷以及LSE的事情，能夠劃下句點。

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
快訊／歌王被餵毒當下！狠看護睡超熟「叫半小時都沒醒」
LIVE／91歲寶島歌王慘遭看護「點滴餵毒」　老婆出面說明
快訊／交部全面清查「全台危橋」！　126座盤點名單出爐
《黑澀會》心機害人妹抓到了！鬼鬼16歲被她媽飆罵　網比對3影
按摩師爬上床性侵還比「噓」　女大生嚇到夾腿…忘了叫布簾外男友
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨「芒果乾」已到極限　未來事件交易所：韓國瑜聲勢觸底反彈

黃健庭談2022參選台北市長：如果柯文哲主動找　聊一聊也很好

李佳芬委律師「第三波遞狀」！新增被告年代主持人安幼琪

「希望柯粉不要變韓粉」　羅文嘉：肉搜還想公布記者小孩！

美方關切我「軍事訓練役」役期過短　國防部：防衛作戰以志願役軍人為主

「地表最強酬庸王」被列鬼牌　陳水扁：躺著也中槍

蔡英文回擊LSE學歷抹黑：閉著眼睛看不到真相、遮住耳朵聽不到實話

我錯了！陳致中臉書道歉　授大絕招「相助」韓國瑜拉抬民調救選情

誤用「安倍晉三賀電」遭日本打臉　國民黨：謝長廷好大喜功

上校通信指揮官浮報經費A錢　海軍揮刀拔官移送法辦

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

李芷婷奪《好聲音》第三名！　和王力宏合飆《緣分一道橋》

火雞王4你？養殖場旁喊「咕嚕咕嚕」 後方小弟齊歡呼...他：當大哥真爽

李榮浩攜12位學員登鳥巢唱《年少有為》　網狂轟：根本車禍現場

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

兜圈挑戰！奴才開口只唱6字 憤怒喵爆衝狠巴頭：閉嘴啦

民進黨「芒果乾」已到極限　未來事件交易所：韓國瑜聲勢觸底反彈

黃健庭談2022參選台北市長：如果柯文哲主動找　聊一聊也很好

李佳芬委律師「第三波遞狀」！新增被告年代主持人安幼琪

「希望柯粉不要變韓粉」　羅文嘉：肉搜還想公布記者小孩！

美方關切我「軍事訓練役」役期過短　國防部：防衛作戰以志願役軍人為主

「地表最強酬庸王」被列鬼牌　陳水扁：躺著也中槍

蔡英文回擊LSE學歷抹黑：閉著眼睛看不到真相、遮住耳朵聽不到實話

我錯了！陳致中臉書道歉　授大絕招「相助」韓國瑜拉抬民調救選情

誤用「安倍晉三賀電」遭日本打臉　國民黨：謝長廷好大喜功

上校通信指揮官浮報經費A錢　海軍揮刀拔官移送法辦

民進黨「芒果乾」已到極限　未來事件交易所：韓國瑜聲勢觸底反彈

台股重挫逾百點！連10,900點關卡都失守　台積電跌幅達1.57%

台北101觀景台史上最優惠！　國人無條件門票只要101元

快訊／91歲歌王被餵毒！妻痛訴：連站起來力氣都沒　狠看護睡超熟「叫半小時都沒醒」

政府為搶救青年失業率　4年將投95億推「青年就業方案」

台積電9月營收1021.7億元、月減3.7%　Q3財測近高標

狠殺《17》直播　前男友當庭下跪「猛磕4個響頭」求免判死

人妻靠「抽獎」年賺288萬元！　平均日中1.5次...她曝關鍵秘訣

黃健庭談2022參選台北市長：如果柯文哲主動找　聊一聊也很好

12強／中華隊張力大　林加祐：心理壓力難想像

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

政治熱門新聞

民進黨再執政…韓國瑜：台灣變北韓

大選不到100天　宋楚瑜確定重出江湖了

是不是討厭韓國瑜？趙少康吐真心話

《北韓-朝鮮經貿文化情報》嗆韓：根本不懂朝鮮

韓舉「密克羅尼西亞女不穿衣」例　讚台商開工廠

沈富雄預言：蔡英文將贏韓國瑜125萬票還是最大黨

蔡英文博士論文真實無誤　LSE官方認證了

韓國瑜16日起請假！展開22縣市「平民土地之旅」

李正皓嗆文山伯什麼咖　韓國瑜做滿4年是問號

韓國瑜16日開始請假　陳致中：我錯了

楊實秋嗆韓粉東廠十狗　選後藍要挨2顆原子彈

韓國瑜：國民黨敗了　台灣變一黨專政

日本賀電烏龍　網友：比遲到嚴重百倍

謝：日本沒說賀電是假的　網酸爆

更多熱門

相關新聞

促返鄉投票　台商邀14航空公司座談

希望兩岸有關方面和航空業者共同促成選舉、春節期間加班機，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）日前與大陸國航、東航，以及台灣華航、長榮等14家兩岸航空公司展開座談，提出四項訴求。

韓國瑜16日開始請假　陳致中：我錯了

韓國瑜「台灣變北韓」說　羅文嘉：很訝異

羅文嘉質疑柯P智慧販賣機：不要把我們當仇人

韓國瑜將請假衝大選　何庭歡：不用行政資源行選舉之實

關鍵字：

蔡英文民進黨2020大選倫敦政經學院LSE

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

21歲正妹「瞳孔照出倒影」！男粉Google街景找到她家

連千毅專寵小三子瑜！「壞壞對話」全被曝

看護毒害歌王　「白髮稀疏」鼻插管躺床

恐怖高材生化骨水殺人！太極阿伯慘死

即／iPhone傳災情狂跳視窗　網友崩潰了

合照比OK手勢　環球影城員工開除

金鐘視帝「廟裡109秒衝刺片」瘋傳！2年尬80女風流史曝光

高中妹「粉紅肉爆肛」醫：第4度了！1句話惹哭媽

王瞳「飆罵爸媽三字經LINE對話」起底！

妻子宮破裂、兒發黑亡　父11點淚問

王瞳硬搭已婚馬俊麟！被警告：絕對有報應

入秋首波冷空氣探20℃！收假變天

隔23年《灌籃高手》宣布好消息！活久見奇蹟網歪樓

快訊／觀光局組長搭高鐵途中離世　享年53歲

停別人家門口！車主拉鐵門落跑…網砲翻

更多

最夯影音

更多
海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼

海洋盛宴！鯊魚飆速圍捕沙丁魚 15m布氏鯨張口吞...畫面超震撼
廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

廟口紅茶遭誤會「1星負評洗爆」 老闆娘難過：每天花7hrs手工煮

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

高材生假日曝光！連續「13hrs苦讀」　清華學霸縮時實錄：必須變態地學習

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

摸雞蛋直接吃飯！高雄女腹痛變硬　醫生一看傻了「大腸2倍粗」壞死9成

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

鬼鬼首上《玩很大》！紅隊認證「超強女來賓」　為小鬼卯起來「反擊魔王」Man炸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面