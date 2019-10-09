蔡英文回擊LSE學歷抹黑：閉著眼睛看不到真相、遮住耳朵聽不到實話

▲蔡英文回擊外界對LSE學歷的抹黑。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文的英國倫敦政經學院（LSE）博士學位屢遭外界質疑，LSE於8日發表官方聲明，證明她確實在1984年被授予法律博士學位，且當時的所有學位都是由倫敦大學所頒發。對此，蔡英文在臉書貼文表示，「閉著眼睛的人看不到真相，遮住耳朵的人也聽不到實話。」

LSE官方聲明指出，校方收到了許多校友對於蔡英文博士學位的疑問，依據LSE及倫敦大學的紀錄，蔡英文在1984年被授予法律博士學位無誤，論文也在第一時間送至倫敦大學議會大樓圖書館（Senate House Library）。

根據倫敦大學議會大樓圖書館的紀錄指出，已收到蔡英文的博士論文副本，並送至高級法律研究所（IALS），蔡英文的論文「Unfair trade practices and safeguard actions」也出現在IALS 1985年出版的索引文獻「Legal Research in the United Kingdom 1905-1984」中。

LSE表示，蔡英文最近還向LSE提供了論文的傳真副本—「Unfair trade practices and safeguard actions」，且可在圖書館閱覽室查閱。另外，蔡英文還向台灣國家圖書館提供論文副本電子檔供民眾瀏覽。

對此，蔡英文稍早在臉書上發文表示，她的母校英國倫敦政經學院（LSE），在很多人的關心下，對她的博士學位與論文，正式發出聲明。

蔡英文說，從LSE的這份聲明中，很清楚地說明她的博士學位是真的，當初也有繳交博士論文到圖書館。



蔡英文表示，現在台灣的朋友，能透過國家圖書館，輕鬆下載她的博士論文，沒有任何限閱的問題，「我也已經將論文電子檔授權給LSE圖書館，讓研究者在我的母校，也可以和台灣一樣方便閱覽。」



蔡英文說，特別感謝母校LSE發表這份正式聲明，給在這段時間，不斷提醒、質疑她的學歷的人，有了最新的證據和答案，「我也感到很抱歉，台灣惡質的政治文化，給母校帶來很多困擾。」



「閉著眼睛的人看不到真相，遮住耳朵的人也聽不到實話。」蔡英文說，她想麻煩大家，幫忙轉發出去，希望那些用錯假訊息抹黑她的博士論文、學歷以及LSE的事情，能夠劃下句點。

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