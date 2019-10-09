嫌醫藥費太貴！狠飼主怒問「死了不用收錢？」　下秒「狠摔+狂踹」病狗

▲男子嫌狗狗的醫藥費太貴，竟惱羞成怒狠摔狗。（圖／Pixabay）

實習記者任珈萱／綜合報導

一段狠摔狗狗的影片近日在大陸網路瘋傳。安徽一名男子日前帶著生病的狗狗到動物醫院看病，疑對醫藥費報價不滿，便當著女兒和獸醫的面，將病懨懨的寵物狗狠摔地上，女兒在旁看了又急又氣，連忙把爸爸推到一旁，阻止他再度施暴。

綜合陸媒報導，2日安徽阜陽寵物醫院內，一名男子帶著女兒及心臟衰竭的狗狗就醫。男子表示，當時買下「特價寵物狗」後，發現是一隻病犬，他向獸醫說，「如果搶救成功就付醫藥費，但救不回來就算了。」經過4天的治療，費用已花了500至600元人民幣（約台幣2155至2586元），獸醫也告訴男子，狗狗的病情剛有起色，只能喝奶粉；剩下的醫藥費只需300元人民幣（約台幣1293元），還可以提供半桶奶粉。

但是男子認為費用太貴了，想直接把狗狗帶走，不料獸醫表示，帶走前要先付清治療費用，沒想到男子聽到後勃然大怒的問獸醫，「是不是狗死了，就可以不用收錢？」一氣之下就從獸醫手中搶過病犬，並當著女兒和獸醫面前，把狗狗狠摔在地，還重踹好幾腳。

►影片有些殘忍，請斟酌觀看。

站在一旁的女兒眼看爸爸情緒失控的狠摔狗，又氣又急的手腳並用把爸爸推開，就怕狗狗再度被爸爸暴力攻擊。獸醫也向男子表示「別打了，先不收錢，搶救成功再給就好，搶救不來就算了」，但還是無法阻止男子失控的行為。

影片近日在網路瘋傳，不少愛狗人士激憤怒痛男子不僅做最壞身教，還糟蹋無辜的狗狗，「孩子會恨他爸爸一輩子」、「這種男的不配做父親」、「根本不把狗狗的命當一回事」、「這男的會得報應的，不得善終」。甚至有網友指出「小女孩已經像她爸爸打狗一樣打她爸爸了，父母是孩子最好的老師。」

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