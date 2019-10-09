美主導25年來最大軍演　「歐洲守衛者」動員18國聯防俄羅斯

▲ 2018北約三叉戟聯合軍演，美國海軍陸戰第24遠征隊士兵。（圖／路透）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國歐洲司令部（EUCOM）1日證實，明年將會動用1個師級單位、坦克旅和數千的其他部隊，舉辦「歐洲守衛者-20」（Defender Europe-20）聯合演習，預計會有18個國家參與，在10個國家境內舉行，這也是25年以來在美國主導下，規模最大的軍事演習。

根據《星條旗報》和《國防新聞》報導，這次的演習與冷戰時期的大型演習「返德者」（Reforger）相當類似，預計會動員3.7萬名士兵，其中美軍有2萬人，目前時間暫定在明年4月至5月期間，2月會先陸續把主要設備運往歐洲。此外，演習仍以德國和波蘭作為主要活動地點。

對於明年的軍演，司令部卡沃利中將（Christopher Cavoli）表示，「準備完成不代表是在戰區中部署適當兵力和能力，這是關於快速接收能力，以及是否能整合我們自身，還有盟國和伙伴們的力量。」

▲ 2018北約三叉戟聯合軍演，軍艦在挪威特隆赫姆（Trondheim）近岸航行。（圖／路透）

事實上，冷戰期間，北約國家為了防禦蘇聯龐大的裝甲部隊，每年總是會舉行快速集結部隊的演習，以防對方入侵邊界或國土，通常這類演習被稱為「返德者」和「重返德國」（Return of Forces to Germany）。然而，自從蘇聯瓦解後，大規模衝突的風險降低，動員大規模部隊的技能也逐漸消失，儘管美國在中東發動幾次戰爭，但大多以反恐戰爭為主。

不過，由於俄羅斯2014年干預烏克蘭，迫使美國決定重新捍衛歐洲盟國，再次建立起防衛線。對此，美國歐洲司令部決定改變組織定位，從過去專注於和平時期的關係，轉變為能在衝突中發揮指揮的功能，為了達到目標，這次演習將會比過去更為複雜和現實。但相較於「返德者」，明年的軍演規模還是比較小，因為前者在1988年舉辦期間，動員多達12.5萬名士兵。

據悉，本次參與的國家有比利時、愛沙尼亞、喬治亞、德國、拉脫維亞、立陶宛，荷蘭和波蘭等，預計斥資3.4億美元。

▲ 「東方-2018」軍演規模空前，參與演習的包含約30萬名軍人、1000架飛機、3.6萬輛戰車以及多達80艘艦艇。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，俄羅斯曾在2018年9月期間，舉辦歷來最大規模軍演「東方2018」，當時動員兵力多達30萬人，雖然俄國沒有點名敵國，但自從爆發2014年烏克蘭危機之後，北約盟國對此相當謹慎。

同年10月下旬，北約組織立刻還以顏色，在丹麥舉辦冷戰結束以後，規模最大的軍演「2018三叉戟結合軍演」（Trident Juncture 18），31個成員國動員5萬人、1萬輛軍車、250架軍機以及60艘艦艇，還包括美軍杜魯門號（USS Harry S. Truman）航空母艦戰鬥群。