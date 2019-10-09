不畏中美貿易戰　顧立雄估台股第4季大戶可望「微幅增加」

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰衝突未解，不過台股近期止跌回穩，帶動大戶、中實戶參與市場。金管會主委顧立雄今（9）日在立法院財委會上表示，從趨勢上來看，大戶人數、中實戶從第2季開始，都有「微幅增加」，因此第4季大戶人數及中實戶人數可望持平或小幅增加。

立委林德福關注大戶人數及外資進出的情況，若中美貿易戰落幕後，對於台股還有誘因可以留住外資？金管會顧立雄對此表示，從趨勢來看，大戶人數從第2季開始都有「微幅增加」。

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至於外資部分，顧立雄則說，外資對台股當然也有長期持股，儘管短期有進出，但也有長期持股操作，且台股市值3至4成都是外資持有，外資匯入維持在2,000億美元左右，之前最低曾到1,900多億美元，顯見外資青睞台灣的資本市場，主要是市場健全性、上市櫃營收表現，相對來說，比起其他市場，台股仍是抗跌。

另據金管會統計，到今年第2季，季交易量5億元以上的大戶數有1,027人，季交量1至5億元的中實戶則有8,493人；到今年第3季，季交易量5億元以上的大戶人數則有1,115人，季交量1至5億元的中實戶則有9,535人，顯示大戶、中實戶的人數都有緩步回升的跡象。

金管會證期局分析，上市櫃公司營收表現穩健，加上中美9月雙方暫緩加徵關稅，有利重啟貿易談判，使得台股止跌回穩，並帶動本土資金及大戶參與市場，推升第3季台股大戶與中實戶人數及交易金額，皆較上提季，未來會密切注意後續市場指數及成交值變動狀況。

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