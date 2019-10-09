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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

司法不公對待　王令麟語重心長：希望我是台灣企業家遭受司法長期霸凌的最後一位

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▲▼ 王令麟接受法治時報專訪，王令麟，王總裁 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟感嘆說，在台灣有哪一位企業主可以一面為企業生計打拚，一邊面對毫無止盡的訴訟，希望自己是遭受司法長期凌虐的最後一位企業家 。（圖／記者徐文彬攝）

記者董介白／台北報導

被外界形容為史上最大的獄政行賄弊案今天下午宣判，在台北地院一審判決前夕，東森集團總裁王令麟接受專訪，感嘆人生還有多少個20年。

飽受訟海之苦的王令麟，從台開案開始，到力霸東森案，再到北監案，長達20年的司法訴訟，如身陷司法絞肉機內，一再被無情的折磨，但事後經過五分之一個世紀的司法審判卻又證明，王令麟沒有掏空不法，檢方當初接力賽起訴的17個案件，迄今共有11案無罪定讞。

王令麟內心沉重的舉出前中研究院長翁啟惠涉浩鼎案獲判無罪定讞後的無奈為例，「正義雖到，但名譽已難回復。身為根留台灣的企業家，無從去主張網路上對王令麟不實資料的遺忘權，司法審判還給我沒A任何錢的清白，但迄今外界依然還是以掏空企業的有色眼光來看待我，當然這與檢方當初開啟偵辦時的雷聲大有極大的關聯性，何其的不公與不義。」

在國內的各大企業主中，王令麟是有名的愛開會，但開會的背後，卻隱藏著王總裁的拚搏及認真性格。王令麟自承一生奮鬥為企業打拚努力，創造就業機會，然而司法無情的對待，迄今最後一案的北監案，仍遭限制出境外，還要早晚到警局報到，人身自由遭受的壓迫，也間接影響企業的發展。

「相信司法」是他一直以來的信奉，即便力霸案如此轟轟烈烈，檢察官總共起訴掏空等17個大小案件，人遭羈押11個月，被求刑28年，然而在力霸案的相關企業中，經過司法審判的一再檢驗，王令麟完全沒有任何掏空行為，更沒有不法所得，被定罪的罪名大都是偽造文書及《商業會計法》，其中一項買賣股票詐欺罪，即便他不能認同有罪判決，但放棄再審等訴訟救濟，坦然入獄服刑，代父贖罪。

王令麟感嘆說，在台灣有哪一位企業主可以一面為企業生計打拚，一邊面對毫無止盡的訴訟，如此漫長的時間背後，豈是煎熬一語可以輕鬆帶過，其所承受的各種內心折磨，更是不足為外人道。

王令麟沉痛的呼籲，冀盼個人是遭受司法如此長期凌虐的最後一位企業家，更期待蔡英文總統的司法改革，能夠樹立司法公平、公正且有效率的審判環境，這不僅是他衷心之所求，更是所有為台灣打拚的企業家之所盼。

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