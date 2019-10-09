支持寶可夢「火箭隊」也被罵！　90後男任職公司急道歉：深刻檢討

▲大陸男網友發出支持「火箭隊」文字，公司出面道歉。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

NBA火箭隊總理發文挺香港後，風波一路延燒，目前央視、騰訊已停播NBA賽事，相關活動也紛紛取消。大陸一名網友在微信開玩笑稱「支持火箭隊」，並且附上了精靈寶可夢中的反派照片，他任職的體育公司隨後為此公開道歉。

任職於體育公司的大陸男子邱冠荣，8日在微信朋友圈發文寫道，「我還是會支持火箭隊的，無論你們怎麼詆毀他們，畢竟他們是我從小的信仰，他們一次次慘痛失敗但又一次次爬起來向夢想挑戰，激勵了我無數個奮鬥的日日夜夜。謝謝你，武藏、小次郎和喵喵怪。」

邱冠荣發文後被批評，更有人表示要抵制他工作的體育公司所舉辦的活動。公司「中體馬拉松」9日發聲明表示，邱冠荣在朋友圈發表不當言論，造成不良的社會影響，事件發生後已對其進行嚴厲批評教育，當事人也已認知言論不當之處，並深刻反省檢討。

邱冠荣在致歉信中則寫道，本來希望用無傷大雅的幽默文字娛樂大家，文中火箭隊指的是精靈寶可夢中的「火箭隊」，而不是NBA球隊，在這時間點發文造成爭議很抱歉，「我是90後，我愛祖國，請大家不要誤解我」。

看了道歉之後，許多大陸網友紛紛表示，「這也太上綱上線了吧？！昨天拿這個梗開玩笑的朋友不少啊，難道都要道歉」、「矯枉過正」、「這種你發出來我只能認為你在蹭熱度」、「為了梗道什麼歉，吃飽了麼」、「那你要火箭少女怎麼辦」、「朋友圈不是私人的嗎？公司太誇張」。

火箭隊三人組是由武藏、小次郎和喵喵組成，為了抓到小智的皮卡丘，每集都試著使用各種方法，但最後都以失敗收場，但仍然鍥而不捨，是受到許多人喜歡的反派角色。