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快訊／交部全面清查「全台危橋」！　126座盤點名單出爐

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▲南方澳跨海大橋崩塌現場。（資料照／記者林振民攝）

▲南方澳跨海大橋崩塌，讓全台橋梁安全引發各界疑慮。（資料照／記者林振民攝）

記者胡順惠／台北報導

宜蘭縣南方澳跨港大橋1日上午斷裂，造成6名外籍漁工罹難，全台的橋梁安全也引發各界疑慮，日前地方確認有123座是馬上需要派工維護橋梁。交通部次長黃玉霖9時30分邀集各部會跟地方政府到交通部開會，經過3個小時的討論，最終公布126座U4危險橋樑名單（需要立即派修），其中87座已經維修完成，39座待修中也有22座已經派修，還剩17座尊重縣市政府做法，中央提供協助。

▲▼橋梁清查資料。（圖／交通部提供）

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▲▼126座危險橋梁清查資料。（圖／交通部提供）點圖可放大

▲▼橋梁清查資料。（圖／交通部提供）

黃玉霖表示，交通部邀集中央部會及地方政府研商橋梁處理，經過確切了解各縣市目前的辦理情形，橋樑檢查分4個等級，從U1到U4，U4是要馬上派修、U3是一年內要派修，針對U4縣市政府又新增3座，原本123座，現在變成126座。

黃玉霖進一步說明，126座U4橋樑中，已經有87座已經派修完成，正在處理中的還有39座，39座裡也有22座已經派修，年底前就會完成。剩下的17座危橋如何處置？他說，8座封橋、7座限重，也就是不能讓重車進出、2座沒有立即危險監控中，明年提出重建計畫，目前採取短期安全監控。

黃玉霖說，已經確定明年度要派修橋樑，一一跟地方政府確認，所有縣市政府明年度針對U3橋樑已經編列經費，納入明年度維修之中，大家關注的特殊橋樑包含拱橋、斜張橋，各縣市政府近期也都派另一波專業人員到現場檢查，全部都是正常的。

目前所有列管橋樑都屬於地方政府橋樑，只要有橋名的都會對外公布、無橋名也公布路段。黃玉霖表示，今天上午跟各縣市政府會商，由縣市政府主動提供的資料、同意，才對外公布，17座危橋地方政府會提出改建計畫，中央也會盡全力協助，包含都市計畫區的橋樑可以循生活圈公路系統，可以跟營建署提出申請，非都市計畫區的可以跟公路總局申請。

▲▼交部政次黃玉霖。（圖／記者賴文萱攝）

▲交通部政次黃玉霖說明。（圖／記者賴文萱攝）

針對全台橋梁安全議題，交通部9日上午召開會議，邀請全國各縣市政府來商量，一併調查是否有沒列入的橋樑，重新盤點名單。林佳龍今赴立法院交通委員會備質詢，會前受訪時表示，橋樑檢測結果分四個等級，從U1到U4，其中U4是需要立即檢修、U3則是一年內要派修，可能是牽扯到路面、梁柱等等。部分縣市政府轄管的部分有些已經維修，今天會一座、一座橋跟他們討論，更新資訊後，將會對外公布說明，讓大家有所依循。

林佳龍也指出，橋的狀況一定不會有立即坍塌危險，都是堪用的；若真的有危險，交部也會採取封橋決定。他說，目前地方管轄的都是屬於一些農路、小型橋等，但地方政府應該負起責任儘快維修，另外，先前交通部有補助地方申請有關橋梁維修的部分，這次也會協助地方政府加速來申請。

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